Bodo Ramelow war überzeugt, dass Christine Lieberknecht mitspielen würde. Am 5. Februar, dem Tag des Tabubruchs von Erfurt, hatte der nun auch schon ehemalige Ministerpräsident von der Linken eine SMS seiner Amtsvorgängerin von der CDU bekommen. Die schrieb ihrem Duz-Freund: „Lieber Bodo, dafür haben wir nicht in Pößneck das Gesicht gezeigt.“

Die Anspielung war Ramelow, der die Nachricht jetzt zitiert, sofort klar: Demokraten müssen gegen Nazis zusammenstehen. Und deswegen hilft Lieberknecht gern, wenn jetzt ein Weg aus der Regierungskrise gesucht wird. Und sie gefragt ist.

Pößneck, in dieser thüringischen Stadt hatten 2009 die Regierungschefin Lieberknecht und der damalige Oppositionsführer Ramelow gemeinsam mit hunderten von anderen Antifaschisten Flagge gezeigt, als Nazis dort das Schützenhaus zum größten NS-Kultzentrum im Land machen wollten. „Sie hat uns als Opposition eingeladen, gemeinsam mit der Regierung zu agieren“, berichtete Ramelow mal über die schwarz-dunkelrote Protest-Allianz.

Nun sieht es nach einer Neuauflage des Bündnisses in veränderter Form aus. Es erscheint nun möglich, dass alle tatsächlich mit vereinter Kraft den Fehler wettmachen, dass der Landtag von Thüringen einen Ministerpräsidenten von Gnaden der AfD gewählt hat.

Überrascht hat Ramelow in der Vier-Parteien-Runde aus Linke, CDU, SPD und Grüne am Montagabend ziemlich alle, als er selbst auf eine Kandidatur bei einer neuen Ministerpräsidenten-Wahl im Landtag verzichtete und stattdessen Lieberknecht ins Gespräch brachte.

Die Grünen fühlten sich „völlig überrumpelt“

„Spannend“ fand die Linken-Landesvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow die Idee dem Vernehmen nach. Aus den Reihen der Grünen hieß es, man sei „völlig überrumpelt“ worden. Und SPD-Landeschef Wolfgang Tiefensee gab bekannt, er rechne mit einem Gegenvorschlag der CDU, „einem ganz konkreten Fahrplan“.

Den freilich hat auch Ramelow: Er will, dass 70 Tage nach der Wahl von Lieberknecht zur Übergangs-Regierungschefin Neuwahlen stattfinden, bei denen er dann wieder als Spitzenkandidat der Linken antritt.

Am Dienstag erläutert Ramelow im Gespräch mit dem Tagesspiegel wortreich, wie gut er alles meint. Dass Thüringen keine Landesregierung habe, sei „eine Katastrophe“, der Schaden für das Land werde „stündlich schlimmer“.

Alle müssten lernen, über ihren Schatten zu springen, „ich bin gestern gesprungen“. Sein Vorschlag, Lieberknecht als Übergangs-Ministerpräsidentin zu wählen, sei ein fairer Ausweg aus der Regierungskrise: „Es geht niemand als Besiegter und niemand als Sieger vom Platz“, versichert er. Sein Vorschlag sei die Antwort auf den „demokratiefeindlichen Akt“ des thüringischen AfD-Chefs Björn Höcke.

Ramelow: Die CDU soll einbezogen, nicht vorgeführt werden

Nach eigenen Angaben hat Ramelow seine Amtsvorgängerin erst während der Sitzung am Montagabend eine Kurznachricht aufs Handy geschickt, in der er sie über die Idee informierte. Am Dienstag früh telefonierten beide dann ausführlich.

Lieberknecht, die ihre Angst vor Weimarer Verhältnissen in Thüringen vor ein paar Tagen öffentlich kundgetan hatte, war demnach einverstanden, „wenn es hilft, den gordischen Knoten durchzuschlagen“. Und der Linken-Politiker betont: „Es geht um die Einbeziehung der CDU, nicht um die Vorführung der CDU.“

CDU-Delegation mit Raymond Walk, Mario Voigt, Volker Emde und Andreas Bühl (von links nach rechts) am Montagabend im Erfurter... Foto: Michael Reichel/dpa

Nur dass die CDU das bisher nicht so sieht. Das Verhältnis zwischen Lieberknecht und ihrer Landespartei ist kompliziert. Schließlich traut in der Thüringen-CDU kaum ein Funktionär einem anderen. Landes- und Fraktionschef Mike Mohring hat auch aus diesem Grund seinen Rückzug angekündigt.

Die CDU spielt auf Zeit

Thüringens CDU-Vize Mario Voigt, Mitglied der Delegation seiner Partei, sagte: „Wir glauben, dass das Wichtigste ist, dass am Ende eines Prozesses nicht die AfD stärker werden kann, als sie jetzt schon ist.“

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Andreas Bühl, twittert, er hätte sich für das Gespräch mit #r2g gewünscht, „dass wir über Inhalte sprechen können, die uns als Parteien einen und für die wir in diesem Landtag Mittel und Wege finden können“. Auch eine Weg aus der Regierungskrise ohne Lieberknecht wird in der CDU diskutiert.

Lieberknecht bis Herbst?

Noch-Parteichef Mohring findet – ebenso wie die Linken-Vorsitzende Hennig-Wellsow – den Vorschlag Lieberknecht „spannend“. Aber ihre Wahl müsse Teil eines „Gesamtpakets“ sein, wird der CDU-Politiker von der „Thüringer Allgemeine“ zitiert.

Die Fraktion brauche noch Zeit für Beratungen, das für Dienstagnachmittag geplante Treffen mit #r2g solle verschoben werden. Aus der Fraktion wird kolportiert, Lieberknecht sollte bei einer Wahl bis Herbst im Amt bleiben, bis der Landeshaushalt 2021 aufgestellt ist. Das wiederum weist die Linksfraktion als unannehmbar zurück.

FDP: „Taktisches Manöver zulasten der Demokratie“

Zusammengefasst: Die CDU will die Angelegenheit auf die lange Bank schieben. Und hohes Lob für die Ramelow-Idee gibt es von keinem einzigen Funktionär von Rang. „Die CDU wird das nicht mitmachen“, wird auch in rot-rot-grünen Kreisen vermutet.

AfD und FDP sind mächtig genervt, bei der Vier-Parteien-Runde waren beide nicht eingeladen. Die FDP, die bei Neuwahlen das Scheitern an der Fünfprozenthürde fürchten muss, spricht von einem „taktischen Manöver zu Lasten der Demokratie“. Und die AfD warnt die „Thüringer Rest-CDU“ davor, sich mit der Annahme des Vorschlags „zum Hofnarren von Ramelow“ zu machen.