AfD-Fraktionschefin Alice Weidel will auf dem AfD-Parteitag in Dresden nicht als Spitzenkandidatin der AfD zur Verfügung stehen. Das erklärte sie am Samstagvormittag. Als Grund nannte Weidel das Gezerre um den Prozess der Kandidatenkür. Einerseits hatte ein Umfrage ergeben, dass die Mehrheit der AfD-Mitglieder über den oder die Spitzenkandidaten in einer Urwahl abstimmen möchte. Dieses Ergebnis könne nicht ignoriert werden, schrieb Weidel in einer Stellungnahme.

Andererseits gibt es für den AfD-Parteitag an diesem Wochenende mehrere Anträge von Landesverbänden der AfD, die verlangen, die Spitzenkandidatenfrage an Ort und Stelle zu klären. Der Bundesparteitag sei als höchstes Beschlussgremium gefragt, erklärte Weidel.

„Dieser widrige Umstand hat mich zum Entschluss gebracht, auf diesem Parteitag nicht für die Spitzenkandidatur zur Verfügung zu stehen“, fügte sie hinzu. Ob sie, falls die Frage nicht auf dem Parteitag, sondern später per Mitgliederentscheid geklärt werden sollte, antreten würde, ließ sie offen.

Eigentlich will sich die AfD auf ihrem Präsenzparteitag an diesem Samstag und Sonntag in Dresden auf die Verabschiedung ihres Wahlprogramms konzentrieren. Der interne Machtkampf und der Streit um den Prozess der Kandidatenkür überschatten aber das Ereignis.

