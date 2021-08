Ampel-, Jamaika oder doch eher eine Deutschlandkoalition? Bei Umfragen zur Bundestagswahl ragen immer die gleichen sieben Balken in die Höhe, aus denen dann jede mögliche Koalition gebildet wird. Sechs von diesen Balken gehören zu Parteien, die im Bundestag sitzen. Der siebte zeigt die "Sonstigen Parteien". Einer aktuellen Umfrage zufolge kommen diese zusammen auf 8,0 Prozent der Stimmen.

Doch wer steckt hinter diesem Prozentsatz? 47 Parteien stellen sich zur Wahl auf, darunter sind viele weniger bekannte Parteien, die auf den ersten Blick etwas skurril wirken können. Ein Überblick über drei Parteien, die besonders hervorstechen.

Die Urbane – Eine Hiphop Partei

Die Hiphop Partei „Die Urbane“ will sich besonders für schwarze Menschen, People of Color und „weiße Verbündete“ stark machen. Der Bundesvorsitzende der Partei, Raphael Moussa Hillebrand, erklärt, dass Hiphop-Künstler in den 70er Jahren ausgegrenzt wurden, weshalb die Partei heute „Politik vom Rand“ mache.

Hillebrand möchte die Interessen der Menschen über die des Kapitals stellen, sagt er. Deshalb fordert seine Partei ein Bedingungsloses Grundeinkommen. Wie genau das aussehen soll, ist allerdings noch nicht klar. Was fest steht: „Die Urbane“ will eine Besteuerung der Superreichen von 50 Prozent: „Die stinkreichen, asozialen Milliardäre, die nichts von ihrem Geld abgeben wollen, die sind das Problem“, sagt Bundesvorsitzender Hillebrand dem Tagesspiegel.

Auf Twitter schreibt die Partei, dass Kapitalismus ohne Rassismus nicht möglich sei. Das kritisiert auch der Bundesvorsitzende und stellt sich eine andere Zukunft vor: „Ich weiß, dass es eine Zeit vor dem Kapitalismus gab und ich weiß, dass es eine Zeit danach geben wird“, betont Hillebrand. „Ich weiß nur noch nicht, wie die betitelt wird.“

Gartenpartei – Die Dunkelgrünen

Die Gartenpartei setzt sich vor allem für den Erhalt von Grünanlagen ein. So soll zum Beispiel jeder Schüler der 9. Klasse während des Unterrichts die Möglichkeit bekommen, Bäume zu pflanzen. In Magdeburg und Frankfurt sitzt die Partei bereits im Stadtrat, nun will sie größer werden. Von der Politik wünscht sich der Parteivorsitzende Roland Zander mehr Bürgernähe und innovativere Ideen. „Wir müssen das neue Denken lernen und freizügiger werden mit allem.“

Als in Magdeburg vierzig Kleingärten bebaut werden sollten, fühlten sich einige Bürger von den großen Parteien im Stich gelassen. So gründeten sie kurzerhand die Gartenpartei – „Die Dunkelgrünen“. „Wir haben gedacht, Bettelbriefe schreiben bringt nichts. Wir müssen selber ran“, sagt Roland Zander.

Der Name der Partei soll auch ein Seitenhieb gegen die Grünen sein. „Die haben ihre Linie verlassen“, sagt Zander. Die Partei sei nicht mehr ökologisch genug. „Die jammern zwar immer, aber letztendlich stimmen die überall zu.“ Deshalb will die Gartenpartei nun selber in den Bundestag - allerdings könnte das eine Weile dauern. Das Ziel lautet also erstmal, über 0,5 Prozent der Stimmen zu sammeln, um staatliche Finanzierungen zu erhalten.

Bergpartei – Die Überpartei

In ihrem Wahlprogramm stellt die „Bergpartei“ auch augenzwinkernde Forderungen wie „für jeden gefällten Baum ein geschmolzenes Auto“, um den Klimaschutz voranzutreiben. Trotzdem sei sie keine Spaßpartei, betont die Parteivorsitzende Yanachasca Laso Solari. „Arbeit kann ja auch Spaß machen“, sagt sie. „Einige Anliegen sind eben so formuliert, dass man nicht müde wird.“

Um die Inhalte ihres Wahlprogramms ist es der Vorsitzenden jedoch sehr ernst - sie selbst darf nämlich gar nicht wählen, weil sie keinen deutschen Pass hat. Solari fordert unter anderem doppelt so viel Raum und Lehrpersonal für Schüler und ein Bedingungsloses Grundeinkommen. Und die Finanzierung ihrer Forderungen? „Naja, da sollten dann mal lieber Wirtschaftswissenschaftler ran.“ Eventuell könne man ja „ein bis zwei Autobahnen weniger bauen“, die eh niemand brauche.

Generell gibt die „Bergpartei“ nicht viel auf Titel und Struktur. Solari selbst beschreibt sie als „etwas diffus“. „Aber Verwirrung ist auch ein Mittel zum Nachdenken“, erklärt sie. Es könne natürlich sein, dass ihre Partei dadurch Wählerstimmen verliere. Dennoch betont sie: „Mir geht es nicht um den Erfolg, sondern um das, was wir bewirken.“