Für den Einsatz in der Ukraine Russland belädt offenbar Züge mit Ausrüstung und Munition aus Belarus

Das Institute for the Study of War (ISW) untermauert Berichte des ukrainischen Militärs, dass Russland Waffen, Ausrüstung und Munition aus Belarus erhält. Dem Institut zufolge gibt es öffentlich zugängliche Daten, die nahelegen, dass Russland derzeit Züge belädt, die von Belarus aus südlich und östlich gelegene Einsatzgebiete in der Ukraine versorgen sollen.

Die Experten gehen allerdings nicht davon aus, dass diese Aktivitäten ausreichen, um „Bedingungen für einen groß angelegten russischen oder belarussischen Bodenangriff“ gegen die Ukraine von Belarus aus schaffen.

Der ukrainische militärische Hauptnachrichtendienst (GUR) hatte zuvor gemeldet, dass ein Zug mit 492 Tonnen Munition aus einem belarussischen Raketen- und Munitionslager in Gomel auf der Krim eintraf. Dem Nachrichtendienst zufolge sollen außerdem 13 weitere Züge mit Waffen, Ausrüstung und anderem nicht näher bezeichneten Material nach Rostow in Russland geschickt werden.

Dem ISW zufolge gibt es offenes Bildmaterial aus den sozialen Medien, die diese Informationen bestätigen. Geolokalisiertes Bildmaterial zeige demnach mindestens zwei belarussische Züge, die am Dienstag belarussische T-72-Panzer und Ural-Militärlastwagen in Minsk sowie TorM2-Boden-Luft-Raketenwerfer in Orsha transportierten.

Das ISW weist auch darauf hin, dass diese Ausrüstungs- und Nachschubbewegungen auf der Krim und im Gebiet Rostow darauf hindeuten, dass die russischen Streitkräfte „angesichts der laufenden ukrainischen Gegenoffensive im Norden und Westen des Gebiets Luhansk weniger Vertrauen in die Sicherheit der russischen Bodenverbindungen haben“.

