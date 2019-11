US-Präsident Donald Trump macht den Gouverneur Kaliforniens für die Brände in dem Bundesstaat verantwortlich. Der Demokrat Gavin Newsom habe einen "furchtbare Arbeit in der Forstverwaltung" gemacht, schrieb Trump bei Twitter. "Ich habe ihm vom ersten Tag an, an dem wir uns getroffen haben, gesagt, dass er seine Waldböden 'sauber machen' muss, egal was seine Chefs, die Umweltschützer, von ihm fordern."

Jedes Jahr bitte der Gouverneur die Bundesregierung in Washington um Hilfe. "Nicht mehr. Reißen Sie sich zusammen, Gouverneur", schrieb Trump.

Newsom, der zuvor Trumps Umweltpolitik heftig kritisiert hatte, reagierte bei Twitter knapp auf Trumps Drohung. "Sie glauben nicht an den Klimawandel. Sie sind aus dieser Unterhaltung entlassen", schrieb der Gouverneur.

In Kalifornien wüten seit Wochen mehrere Brände. Vergangene Woche rief Newsom den Notstand für den gesamten Westküstenstaat aus. Rund 40.000 Hektar Land wurden bereits zerstört. Leichte Fortschritte meldete die Feuerwehr am Wochenende bei der Eindämmung des schweren "Maria"-Feuers im Bezirk Ventura im Süden Kaliforniens.

In einem Interview mit der "New York Times" hatte Newsom kürzlich scharfe Kritik an Trumps Umweltpolitik geübt. "Wir führen einen Krieg gegen die zerstörerischsten Brände in der Geschichte unseres Staates - und Trump betreibt einen schonungslosen Angriff auf das Gegenmittel", sagte Newsom.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Trump Newsom mit der Zurückhaltung von Finanzhilfen gedroht. Damals hatten marode Stromleitungen des Energieversorgers PG&E (Pacific Gas & Electric) den verheerendsten Waldbrand in der Geschichte Kaliforniens ausgelöst. 86 Menschen kamen in den tödlichen Feuerwalzen ums Leben.

Trump stellt trotz eindeutiger wissenschaftlicher Belege immer wieder die Existenz des menschengemachten Klimawandels infrage. 2017 verkündete er den Austritt seines Landes aus dem Pariser Klimaabkommen. (AFP, Tsp)