Zum Abschluss des G-7-Gipfels wird US-Präsident Donald Trump an einer Pressekonferenz mit dem gastgebenden französischen Präsidenten Emmanuel Macron teilnehmen. Wie das US-Präsidialamt mitteilt, wollen die beiden gegen 15.30 Uhr vor die Presse treten. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise gibt bei G-7-Gipfeln der Gastgeber eine Pressekonferenz zum Abschluss.

Am Montag ging der G7-Gipfel mit Beratungen zum Umweltschutz in seine abschließende Runde. Auf der Agenda der Staats- und Regierungschefs aus den sieben großen westlichen Industriestaaten stand am Montag in Biarritz zunächst der Klima- und Artenschutz sowie den Erhalt der Ozeane. Zusätzlich sollten auch Krisenherde wie Syrien zur Sprache kommen.



Tagesspiegel Morgenlage Der Überblick über die Themen des Tages aus Politik und Wirtschaft, z.B. von Maria Fiedler Kostenlos bestellen

Auch ein Treffen zwischen Kanzlerin Angela Merkel und Trump ist geplant. Massive Differenzen hatten auch diesen G-7-Gipfel wieder überschattet. Uneinigkeit mit dem US-Präsidenten zeigte sich besonders im Iran-Konflikt, beim Brexit, im Handelskrieg der USA mit China und dem daraus folgenden Schaden für die Weltwirtschaft oder im Umgang mit Russland.

Trotzdem schien die Stimmung gut - auch beim traditionellen „Familienfoto“. Diesmal kamen neben den G-7-Führern auch alle eingeladenen Politiker mit ihren Partnern zusammen.

Mehr zum Thema Streit um Iran-Abkommen Trump will von Sonderrolle Macrons nichts wissen

Im französischen Biarritz treffen sich die Staats- und Regierungschefs der sieben wichtigsten westlichen Industrieländer (G7). Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Handelsstreitigkeiten, Klimaschutz und Schutz der Demokratie. (Reuters, dpa)