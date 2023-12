Sigmar Gabriel über Wolfgang Schäuble „Ein Tag, ohne über die Sozis herzuziehen, war für ihn ein verlorener Tag“

Herr Gabriel, was wird von Wolfgang Schäuble bleiben?

Die Erinnerung an einen großen Patrioten und Europäer. Beides war für ihn kein Gegensatz, sondern zwei Seiten einer Medaille. Deutschland verliert einen großen Europäer. Und einen Mann, der die Enttäuschungen, Schicksalsschläge und Demütigungen, die man in der Politik erleben kann, erlebt hat und sich, seiner Partei und seinem Land trotzdem treu geblieben ist.