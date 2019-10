Nach dem Terroranschlag von Halle hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) mit Äußerungen zu Computerspiel-Plattformen im Internet eine Kontroverse in sozialen Medien ausgelöst. „Das Problem ist sehr hoch. Viele von den Tätern oder den potenziellen Tätern kommen aus der Gamerszene“, sagte er der ARD. Die Sendung „Bericht aus Berlin“ verbreitete einen entsprechenden Auszug aus einem Video-Interview mit dem Minister per Twitter

Der rechtsextremistische Attentäter von Halle, Stephan B., hat vor der Tat einen Ablaufplan veröffentlicht, der wie eine verschriftlichte Version eines Computerspiels wirkt. Nach Einschätzung von Sicherheitsbehörden nutzen Extremisten unterschiedlicher Couleur auch Gaming-Plattformen. Da der Austausch oft ohne Moderation erfolgt, bieten sich einige dieser Foren für Kommunikation unterhalb des Radars der Behörden an.

„Manche nehmen sich Simulationen geradezu zum Vorbild“, sagte Seehofer. „Man muss genau hinschauen, ob es noch ein Computerspiel ist, eine Simulation oder eine verdeckte Planung für einen Anschlag. Und deshalb müssen wir die Gamerszene stärker in den Blick nehmen.“

Verfassungsschutzgesetz soll Gaming-Foren in den Blick nehmen

Doch nicht immer funktioniert das Frühwarnsystem der Sicherheitsbehörden. Der mutmaßliche Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübckes war vom Radar der Behörden verschwunden. Und längst tummeln sich auf Gaming-Plattformen im Internet nicht mehr nur passionierte Videospieler, die sich über PC- und Konsolen-Spiele austauschen wollen, sondern auch Rechtsextremisten, Islamisten, Holocaust-Leugner und Verschwörungstheoretiker, die sich hier vernetzen.

Neben dem Zugang zu verschlüsselten Messenger-Diensten wie Telegram oder Signal hat das Bundesinnenministerium bei seinen Überlegungen für eine Reform des Verfassungsschutzgesetzes auch diese Foren im Blick. Der Entwurf für die Gesetzesnovelle ist aktuell noch Gegenstand von Diskussionen zwischen dem Innenressort und dem Justizministerium, das eine Ausweitung der Befugnisse mit einem Mehr an parlamentarischer Kontrolle verbinden will.

Auch der mutmaßliche Täter von Halle scheint sichtbar fasziniert von Videospielen. Für den Live-Stream seiner Tat suchte er sich die Web-Plattform Twitch aus, die zu Amazon gehört. Hier streamen vor allem Gamer ihre Computerspiele, darunter Spiele wie „League of Legends“, „World of Warcraft“, „Fortnite“, aber auch Sportsimulationen wie „Fifa 20“ und andere Spiele.

Gamifizierung des rechten Terrors

Mick Prinz, der sich bei der Amadeu-Antonio-Stiftung mit rechter Propaganda auf Gaming-Plattformen beschäftigt, sieht im Manifest von Stephan B. viele Parallelen zu Videospielen: Er setze sich dort Ziele („Achievements“) und beschreibe seine Mission. Dass er am Ende zwei Menschen tötet statt wie beabsichtigt Dutzende, steht dem nicht entgegen. „Auch für erste Schritte gibt es in einigen Videospielen „Achievements“ - beispielsweise für das Kreieren eines eigenen Gaming-Charakters“, sagt Prinz. „Stephan B. greift diese Thematik auf. Schon das Hochladen seines Manifests wertet er als Erfolg. In anderen Achievements formuliert er konkrete Gewaltakte und Tötungsfantasien.“ Damit schafft er auch Vergleichbarkeit für mögliche Nachahmer.

Stephan B. hat zudem vieles gemein hat mit Rechtsextremisten, wie sie in Deutschland bekannt sind: Judenfeindlichkeit, Ablehnung von Migranten, Front gegen Feminismus. Zugleich greift er manche ihrer Kernmotive gar nicht auf. Ausländer kommen bei ihm nur am Rande vor. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), eine Lieblingsgegnerin vieler Unzufriedener im Lande, erwähnt er im Video und dem bislang bekannten Manifest kein einziges Mal. Stephan B., der selbst erklärte „Loser“ (Versager), ist eine neue Art Rechtsterrorist in Deutschland: seltsam selbstironisch, flapsig menschenverachtend - und offenbar weltweit gut vernetzt mit Gleichgesinnten.

Bestimmte Bereiche der Gamer-Szene stellen eine Plattform, ein Medium im Internet für Rechtsextremisten dar, um sich zu vernetzen. Zu diesem Schluss kommt der Thüringer Verfassungsschutz-Chef Stephan Kramer im Tagesspiegel-Interview. Dort bestärke, messe und motiviere man sich gegenseitig in seinem Hass. „Alles vom Sofa zu Hause aus“, so Kramer. Eine wichtige Rolle nehmen „Shooter-Spiele“ ein. Hier entsteht für den entsprechenden Personenkreis, durch die Mischung von Hass, Gewalt, Maskulinität und Sexualität, ein Treibhaus zur Befriedigung und weiteren Radikalisierung, so der Verfassungsschützer.

Radikalität aus dem Baukasten

Die Selbstbeschimpfungen von Stephan B., die zur Schau gestellte Improvisation, passen in dieses Bild. Seine Waffen beschreibt er als „billig“, die Ausrüstung als „unzuverlässig“, und wie es im Gebäude aussieht, das er angreifen will, weiß er auch nicht. „Was könnte schon schief gehen?“, fragte der mutmaßliche Attentäter von Halle sarkastisch in seinem online veröffentlichten Ablaufplan.

Auch das sogenannte Manifest des Attentäters von Christchurch, Brenton Tarrant, war in einer Weise entworfen, die die Medien manipulieren und maximale öffentliche Aufmerksamkeit erregen sollte. Für Journalisten liest es sich beinahe wie ein druckfertiges Interview. Aber für seine Mitstreiter und Sympathisanten der extremen Rechten ist es eher eine Mischung aus Terror-Gebrauchsanweisung und Script für schwarzhumorige Standup Comedy. Er wollte zu dem Helden werden, dessen Name bald als Schriftzug auf der Waffe eines anderen Terroristen prangen könnte: „inspirational terrorism“.

Sarkastische Selbstironie sei ein gängiges Motiv in antifeministischen Internet-Strömungen, sagt Terrorismusforscher Peter Neumann vom Londoner King's College. Männer bezeichneten sich dort als Loser, weil sie keine Frau abbekommen haben. „Es gibt sogar Hitlisten mit berühmten Losern dort“, sagt Neumann. „Je bescheidener und ironischer man in seinem eigenen Manifest ist, desto mehr wird man dort gefeiert. Das ist sein Publikum.“ Ob Stephan B. in solchen Gruppen aktiv war, ist derzeit aber noch nicht klar.

„Sein Publikum für diesen Anschlag waren nicht irgendwelche Neonazis in Thüringen, sondern ein internationales Publikum“, sagt Neumann. „Ich glaube, für jemanden wie ihn sind Anders Breivik oder die Attentäter von Christchurch und El Paso viel wichtigere Inspirationsquellen als die Neonazi-Kameradschaft um die Ecke.“ Was nicht heißen muss, dass es hier keinerlei Berührungspunkte gibt - am Tag nach der Tat war vieles über Stephan B. noch unbekannt.

Stephan B.s Weltbild scheint eine Art Extremismus von der Stange zu sein. Neumann spricht von einem „Baukastenprinzip“, das rechte Online-Kulturen lieferten. „Da gibt es alle möglichen Feindbilder - Juden, Frauen, Mexikaner in den USA, und alles ist innerhalb dieser Kultur ein legitimes Ziel.“

Zeitalter des „inspirational terrorism“

Die Extremismus-Forscherin Julia Ebner von der Londoner Denkfabrik Institute for Strategic Dialogue spricht von „inspirativem Terrorismus in losen Online-Netzwerken“. In einem Gastbeitrag für Tagesspiegel Background Digitalisierung und KI beleuchtet sie radikale Online-Netzwerke unterschiedlicher Couleur. Stephan B. hält sie am Tag nach der Tat für einen Einzeltäter, der sich aber online hat inspirieren lassen. „Das folgt einem Muster, das wir in der Vergangenheit auch bei IS-Einzeltätern beobachten konnten: Den Copycat-Terrorismus, der im Dschihadismus Anschlagswellen bewirkt hat, könnte es jetzt auch zunehmend auf rechtsextremer Seite geben.“

Die Gaming-Szene alleine sieht sie jedoch nicht im Fokus. Denn die Lücke zwischen On- und Offline mithilfe von Features wie Geotagging, Gesichtserkennung und der Nachrichtengewinnung aus frei verfügbaren, offenen Quellen (Open Source Intelligence, OSINT) zu überbrücken, hat sich für Regierungen, Privatunternehmen und digitale Bürger als nützlich erwiesen. Phänomene wie Doxing (unfreiwillige Veröffentlichung privater Daten) und live gestreamter Terrorismus zeigten hingegen auf, welche Gefahren mit dieser neuen Synthese einhergehen. Die Vorstellung, dass das Internet ein von der realen Welt getrennt existierender Ort sei, ist durch den Anschlag von Christchurch eindeutig infrage gestellt worden. Der Anschlag verwandelte die virtuelle Welt nicht etwa in eine erweiterte Augmented Reality, so Ebner, sondern vielmehr in eine mindere Version der Wirklichkeit.

Sie sähe in ihrer Analyse gefährliche Parallelen zwischen den Angriffen in Halle und Christchurch: Alt-Tech-Plattformen, die zu Brutstätten der Radikalisierung im globalen Ausmaß werden sowie identitäre Verschwörungstheorien, die Hass und Gewalt gegen ethnische und kulturelle Minderheiten befeuern. Ebenso weisen beide Fällen Live-Stream-Features in sozialen Medien auf, die als Mittel dienen, den Terror viral zu verbreiten. Es sei eine Gamifizierung und Internetkultur, die mit einem „Do-It-Yourself”-Terrorismus verknüpft werde, so Ebner.

„Verdacht gegen Games-Community zeugt von Unkenntnis und Hilflosigkeit“

Der Interview-Auszug von Horst Seehofer löste am Sonntag auf Twitter Spott und Kritik aus. Nutzer schrieben, Seehofer lenke mit seiner Wortmeldung vom Problem des Rechtsextremismus ab und stelle Gamer unter Generalverdacht. „Die Neunzigerjahre haben angerufen und wollen ihre Killerspiel-Debatte zurück. Ernsthaft: Digitaler Rechtsextremismus ist ein riesen Problem“, kommentierte der FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle. Einige User verwiesen darauf, dass auch die Bundeswehr Schieß-Simulatoren für die Ausbildung nutzt.

Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Renate Künast mahnte zur Besonnenheit: „Wir sollten mal in Ruhe auf das Problem schauen. Und genau hin sehen. Und uns nicht über das Wort Gamerszene von Seehofer in die Irre leiten lassen. Um die geht es nämlich nicht.“ Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner äußerte sich auf Twitter: „Mir fallen so viele Maßnahmen ein, die ergriffen werden sollten, um gegen Rechtsextremismus vorzugehen - Die Gamerszene unter Generalverdacht zu stellen, ist keine davon.“

Auch der eSport-bund Deutschland steht den Aussagen von Seehofer skeptisch gegenüber und spricht sich für eine Solidarisierung der Gamerszene aus.

Der Verband der deutschen Games-Branche game e.V. kritisierte bereits am Sonntagnachmittag Seehofers Statement. Felix Falk, Geschäftsführer des Vereins, teilte über die Verbandswebseite mit: „Die Games-Community unter einen Generalverdacht zu stellen, zeugt vor allem von Unkenntnis und Hilflosigkeit und lenkt von den wirklichen gesellschaftlichen und politischen Ursachen für solche Taten ab.“ Fast jeder Zweite in Deutschland spiele heute Computerspiele ganz unterschiedlicher Art. Medien seien, so Falk weiter, nicht die Ursache für Hass und Gewalt. In Deutschland gäbe es aber „ein beängstigendes Problem mit Rechtsextremismus. Der Bundesinnenminister sollte nicht hilflos einem Medium und dessen Community die Schuld geben, sondern aktiv die gesellschaftlichen Probleme der Radikalisierung und zunehmenden Fremdenfeindlichkeit angehen, die zu solchen furchtbaren Taten wie in Halle führen“, so Falk. (TSP/dpa)