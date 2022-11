Gaspreis-Soforthilfe erklärt Kann man im Dezember komplett auf Staatskosten heizen?

Im Dezember 2022 werden Gaskund:innen mit einer Soforthilfe entlastet

Ab März 2023 gilt eine Gaspreisbremse

Jeweils wird der Gasverbrauch nur bis zu einer bestimmten Höhe subventioniert

Die Bundesregierung hat sich mit den Ländern auf ein Paket zur Entlastung der Bürger:innen geeinigt. In diesem Rahmen sollen die rund 20 Millionen Gaskund:innen in Deutschland noch dieses und auch nächstes Jahr entlastet werden. Der Vorschlag einer Expertenkommission aus dem Oktober wurde dabei im Grundsatz übernommen. Nun muss der Gesetzentwurf noch durch Bundesrat und Bundestag.

Die Entlastung beim Gas erfolgt dem Gesetzentwurf nach in zwei Schritten. Es beginnt mit einer Einmalzahlung für private Gaskund:innen im Dezember 2022. Allerdings zahlt der Staat nicht den kompletten Verbrauch.

Schritt 1: Die gedeckelte Soforthilfe im Dezember

Haushalten und kleinen Unternehmen wird die Abschlagszahlung im Dezember erlassen. Wie hoch die Entlastung konkret ist, errechnet sich so: Die Gaslieferanten prognostizieren ausgehend vom September 2022 den Jahresverbrauch. Davon wird ein Zwölftel genommen und mit dem Gaspreis für Dezember 2022 multipliziert.

Diese Berechnung mag kompliziert klingen. Sie bedeutet aber: Da die Entlastung an den prognostizierten Jahresverbrauch gekoppelt ist, bleibt ein Anreiz zum Sparen erhalten. Der Staat zahlt den Verbrauch eben nicht in unbegrenzter Höhe. Wer im Dezember 2022 mehr verheizt, als prognostiziert, muss diesen Mehrverbrauch zum marktüblichen Preis zahlen.

So bekommen Gaskund:innen die Soforthilfe

Die Dezember-Entlastung wird nicht einfach vom Staat auf die Konten der betroffenen Bürger:innen überwiesen. Das geht allein deswegen schon nicht, da es kein staatliches Register mit den Kontonummern aller Deutschen gibt.

Wer einen direkten Vertrag mit dem Versorger hat, wird von der Dezember-Abschlagszahlung befreit. Bei einer Einzugsermächtigung ist nichts weiter zu tun , da ist der Lieferant in der Pflicht. Bei einem Dauerauftrag muss dieser für Dezember geändert werden . Wer das Geld dennoch überweist, soll eine Gutschrift für die nächste Abrechnung erhalten.

hat, wird von der Dezember-Abschlagszahlung befreit. , da ist der Lieferant in der Pflicht. . Wer das Geld dennoch überweist, soll eine Gutschrift für die nächste Abrechnung erhalten. Es gibt auch Mieter:innen, die keinen eigenen Vertrag mit dem Gasanbieter haben. Hier erfolgen die Abrechnungen zwischen Vermietenden und Gaslieferant. Die höheren Preise für Gas werden erst in der Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2022 sichtbar, die aber erst 2023 erstellt wird. Im schlechtesten Fall erfahren Mieter:innen darum auch erst im Dezember 2023, wie hoch ihre Entlastung ist .

. Mieter:innen, deren Betriebskostenvorauszahlung in den vergangenen neun Monaten vor Inkrafttreten des Gesetzes bereits erhöht wurde, müssen den Erhöhungsbetrag im Dezember nicht bezahlen.

So hat sich der Gaspreis entwickelt

Die Abkehr Deutschlands von russischem Erdgas infolge des Überfalls auf die Ukraine bewirkte eine enorme Inflation. Im Oktober 2022 lagen die Preise in Deutschland durchschnittlich 11,6 Prozent über dem Wert vom Oktober 2021, laut EU-Statistikbehörde. Der größte Preistreiber ist Gas für Neukunden.

Am 1. November 2022 kostete die Kilowattstunde Gas für Neukunden durchschnittlich 21 Cent. Seit dem September ist der Preis zwar gefallen, am 1. September lag er bei 40,4 Cent. Am 1. Februar und damit vor dem Ukraine-Krieg betrug er allerdings nur 13,5 Cent.

Schritt 2: Die Gaspreisbremse im Frühjahr 2023 – das Sparen lohnt sich

Gaskund:innen sollen auch über den Dezember hinaus entlastet werden – mit der sogenannten Gaspreisbremse von März 2023 bis Ende April 2024 (rückwirkend soll sie bereits ab Februar gelten).

Hier gibt es in der Regierung noch Klärungsbedarf, was die Details angeht. Die Idee ist bisher: Statt einer einmaligen Zahlung gibt es eine langfristige Subventionierung des Gasverbrauchs. Der Gaspreis wird bei zwölf Cent pro Kilowattstunde gedeckelt.

So niedrig war der durchschnittliche Gas-Preis für Neukunden zuletzt am 17. Februar 2022. Verglichen mit 2021 wären aber selbst die zwölf Cent noch viel, lag der Preis 2021 doch von Januar bis Oktober zwischen 4,4 und 6,3 Cent.

Es bleibt trotz der Gaspreisbremse dabei: Wer Gas spart, zahlt weniger als Kund:innen, die mehr Gas verbrauchen. Zumal in der Berechnung nur 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs subventioniert werden. Für die restlichen 20 Prozent wird der marktübliche Preis fällig.

Und wer bei weniger als 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs landet, soll die Entlastung nicht zurückzahlen müssen. Auch das würde einen Anreiz zum Sparen setzen.

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft rechnet laut Reuters damit, dass Gas-Verbraucher:innen grob geschätzt durch den einmaligen Dezember-Rabatt in den Wintermonaten Dezember, Januar und Februar zusammengenommen in etwa so stark entlastet werden, wie es mit der Gaspreisbremse dann ab März geschehe. Zum Beispiel von der SPD hatte es Forderungen nach weiteren Einmalzahlungen zwischen Dezember und März gegeben.

Bei Bürger:innen, die über so viel Einkommen verfügen, dass sie auch den Solidaritätszuschlag zahlen, soll die Gaspreisbremse besteuert werden. Das soll für sozialen Ausgleich sorgen.

Bezahlt werden sollen alle Hilfen beim Gas aus dem Wirtschafts-Stabilisierungsfonds. Insgesamt liegen dort bis zu 200 Milliarden Euro zur Dämpfung der Energie-Preise bereit, für den Zeitraum bis zum Frühjahr 2024.

