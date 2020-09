Inmitten der Auseinandersetzungen mit der Türkei kündigt Griechenland den Ausbau seines Militärs an. Die Zeit für deren Stärkung sei gekommen, sagte Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis am Samstag in Athen.

Griechenland werde 18 französische Kampfjets vom Typ Rafale kaufen und auch vier neue Fregatten. Zudem sollen die Streitkräfte in den kommenden vier Jahren durch 15.000 Neueinstellungen gestärkt werden.

Griechenland werde seine Kapazitäten zur Verteidigung ausbauen. Dazu gehörten neue Waffen, Torpedos und Raketen. Die Verluste schreibende Rüstungsindustrie des Landes werde modernisiert.

Die Spannungen zwischen den beiden Nato-Mitgliedern Türkei und Griechenland hatten zuletzt zugenommen. Beide Staaten erheben Ansprüche auf Gebiete im östlichen Mittelmeer, in der Öl- und Gasvorkommen vermutet werden.

Frankreich hatte zusammen der griechischen Marine Manöver abgehalten. Auch die türkische Marine hatte Übungen durchgeführt. Die EU hat die Türkei zur Beilegung des Streits aufgefordert und mit Sanktionen gedroht. (Reuters)