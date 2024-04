Geburtstagsparty im Borchardt Schröder feiert seinen 80. mit Gabriel, Gysi und Lüpertz

Die großen Fenster des prominenten Berliner Prominenten-Lokals Borchardt sind mit schwarzen Vorhängen zugezogen, davor stehen am Samstagabend Polizeibeamte und schwarze Limousinen. In den Räumlichkeiten feiert der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) seinen 80. Geburtstag nach. Schröder war am 7. April 80 Jahre alt geworden.

Zu den Gästen des Abends zählen der frühere SPD-Vorsitzende und Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel, der nach Tagesspiegel-Informationen eine Laudatio auf Schröder hält. Auch aktive Politiker wie der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki mit seiner Frau Annette Marberth-Kubicki sowie der Bundestagsabgeordnete Peter Ramsauer (CSU) sind gekommen.

„Putin ist schon weg“

Der frühere Fraktionsvorsitzende der Linken, Gregor Gysi, verlässt das Lokal bereits am frühen Samstagabend, ebenso der ehemalige Vize-Regierungssprecher Thomas Steg, der Schröder noch aus niedersächsischen Zeiten kennt. Ein Teilnehmer der Party, für eine Zigarette auf dem Bürgersteig, meint ironisch: „Putin ist schon weg.“ Schröders langjähriger Personenschützer sitzt vor dem Lokal und trinkt ein Pils.

Außerdem zu Gast sind der bekannte deutsche Maler Markus Lüpertz und der Karikaturist Achim Greser, der für die Satirezeitschrift „Titanic“ und die „FAZ“ tätig ist. „Es ist eine schöne Party, viel weniger aufregend, als Ihr denkt”, sagt Greser dem Tagesspiegel. So-yeon Schröder-Kim, die Frau des Altkanzlers, präsentiere Musik aus ihrer südkoreanischen Heimat. „Sie hat eine tolle Stimme”, sagt Greser.

Gäste aus der ersten politischen Reihe bleiben dem Abend fern, Schröder gilt spätestens seit Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine als Persona non grata. Die SPD hatte ein Parteiausschlussverfahren gegen Schröder angestrengt, allerdings erfolglos. Schröder hält vehement an seiner Freundschaft mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin fest, nennt den Krieg gegen die Ukraine einen „Fehler“.

Aus der Führung der Sozialdemokraten im Bundestag nimmt Vize-Fraktionschef Matthias Miersch an der Feier teil. Der Hannoveraner gehört als Sprecher dem linken Flügel der SPD-Parlamentarier an.

Schröder war von 1998 bis 2005 Bundeskanzler, zuvor von 1990 bis 1998 niedersächsischer Ministerpräsident. Von 1999 bis 2004 führte er die SPD.