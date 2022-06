Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der französische Präsident Emmanuel Macron und der italienische Ministerpräsident Mario Draghi sind mit dem Nachtzug nach knapp zehn Stunden in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Der Luftraum über der Ukraine ist seit Kriegsbeginn vor fast vier Monaten gesperrt.

Zunächst begaben sich Scholz, Macron und Draghi in den Kiewer Vorort Irpin. Die Stadt war beim russischen Vormarsch im Februar und März stark beschädigt worden. Ähnlich wie im benachbarten Butscha wurden dort nach dem Rückzug der Russen Ende März knapp 300 teils hingerichtete Zivilisten gefunden.

Kurz nach der Ankunft in Kiew war dort Luftalarm ausgelöst worden. Nach rund einer halben Stunde wurde dieser wieder aufgehoben. Gegen 9.30 Uhr Ortszeit war der Zug am Bahnhof der ukrainischen Hauptstadt angekommen. Fotos, die die italienische Zeitung „La Republica“ veröffentlichte, zeigten Macron, Draghi und Scholz zuvor an einem Tisch sitzend in dem Spezialzug, da wirkten sie noch sehr entspannt.

Das änderte sich allerdings, als sich die drei Vertreter der EU vor Ort in Irpin ein Bild von der Lage machten. Vor der russischen Aggression war Irpin eine blühende Stadt gewesen, die zunehmend auch Angehörige der ukrainischen Mittelschicht anzog.

Heute ist Irpin etwa zu drei Vierteln zerstört. Mit ernsten Gesichtern schauten sich Scholz, Macron und Draghi vor Ort ein Video an, welche das Alltagsleben in Irpin vor dem 24. Februar, dem Beginn der russischen Aggression, verdeutlichte.

Oleksij Tschernyschow, der Sondergesandte des ukrainischen Präsidenten Selenskyj für eine EU-Beitrittsperspektive (l.), in Irpin... Foto: Kay Nietfeld/dpa

Erste Station: Das zerstörte Irpin

Bei dem Besuch in Irpin wurden Scholz, Macron und Draghi nicht vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj begleitet. Selenskyi hatte es den Vertretern der lokalen Behörden überlassen, den drei Vertretern aus Berlin, Paris und Rom das Ausmaß der Zerstörungen zu beschreiben.

Im Anschluss an den Besuch in Irpin wollen Scholz, Macron und Draghi im Präsidentenpalast in Kiew mit Selenskyj über die drängenden Fragen sprechen – weitere Waffenlieferungen, die europäische Beitrittsperspektive der Ukraine und die ukrainischen Getreideexporte, die seit Februar weitgehend zum Erliegen gekommen sind.

An dem Gespräch im Präsidentenpalast sollte auch der rumänische Präsident Klaus Johannis teilnehmen, der die drei Staats- und Regierungschefs bei dem Besuch in der Ukraine begleitet.

Damit will man offenbar auch ein Signal der Stärke und des Zusammenhalts an den russischen Präsidenten Wladimir Putin aussenden. Scholz wie Macron betonen zudem immer wieder, dass sie zwar mit Putin telefonieren, um einen Waffenstillstand zu erreichen, aber dass am Ende immer die Ukraine selbst entscheiden werde, unter welchen Bedingungen sie zu konkreten Gesprächen bereit wäre.

Zuletzt hat sich der Kriegsverlauf im Osten des Landes zuungunsten der Ukraine entwickelt, Russland setzt auf gnadenlosen Artilleriebeschuss – und kann nach über 100 Tagen Krieg zunehmend Gebietsgewinne verzeichnen.

Was wird die Botschaft an Selenskyj sein?

Nachdem er aus dem Zug ausgestiegen war, erklärte Macron vor Reportern, dass er gekommen sei, „um eine Botschaft der europäischen Einheit zu überbringen“. Frankreich hält gegenwärtig den rotierenden EU-Vorsitz inne.

Die stellvertretende ukrainische Premierministerin Iryna Wereschtschuk begrüßt Macron in Kiew. Foto: Ludovic MARIN / POOL / AFP

Wie Macron unmittelbar nach seiner Ankunft in Kiew erklärte, werde man im Anschluss an den Besuch der Kriegsstätte mit Selenskyj die geplanten Gespräche führen. „Ich denke, das ist ein wichtiger Moment“, sagte Macron.

Frankreichs Staatschef erklärte weiter, es gehe bei dem Besuch um eine „Botschaft der europäischen Einigkeit gegenüber den Ukrainerinnen und Ukrainern und der Unterstützung, um gleichzeitig über die Gegenwart und die Zukunft zu reden, weil die kommenden Wochen sehr schwierig werden“.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf französische Diplomatenkreise berichtete, setzt Frankreich auf einen militärischen Sieg der Ukraine, sodass die Ukraine ihre vollständige territoriale Integrität wiederlangen könne. Dies schließe auch die im Jahr 2014 von Russland annektierte Krim ein.

Der Besuch ist mit vielen Risiken behaftet, zum Beispiel gab es beim Besuch von UN-Generalsekretär Antonio Guterres russische Bombenangriffe auf Kiew.

Eine ungewöhnliche An- und Zugreise - massiv gesichert

Bei der Zugfahrt waren zuvor Draghi im Pullover, Macron im weißen und Scholz in einem schwarzen Kurzarmhemd an einem Tisch miteinander redend zu sehen.

Scholz' Regierungssprecher Steffen Hebestreit hatte fünf Journalisten ausgewählt, die den Kanzler bei der brisanten Reise begleiten durften. Ein dpa-Reporter berichtete, die ukrainische Bahngesellschaft habe in den Gängen des Sonderzuges Werbeplakate ausgehängt, auf denen eine Auswahl der Kiew-Reisenden zu sehen ist. Überschrift: „Eisenbahn-Diplomatie“. Darauf sind auch zwei deutsche Spitzenpolitiker aus Berlin abgebildet, die vor Scholz da waren: CDU-Chef Friedrich Merz und Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD).

Der erste Besuch der drei führenden Vertreter dieser Schlüsselstaaten in Europa, die zugleich Mitglied der G7-Gruppe sind, ist mit hohen Erwartungen verknüpft.

Scholz hatte stets betont, nur nach Kiew reisen zu wollen, wenn es auch konkrete Dinge zu besprechen und zu verkünden gebe.

„Ich werde nicht mich einreihen in eine Gruppe von Leuten, die für ein kurzes Rein und Raus mit einem Fototermin was machen. Sondern wenn, dann geht es immer um ganz konkrete Dinge“, hatte er Mitte Mai gesagt.

Erst mit dem Flieger nach Polen, dann per Auto zur Grenze

„Wir wollen aber nicht nur Solidarität demonstrieren, sondern auch versichern, dass die Hilfe, die wir organisieren – finanziell, humanitär, aber auch, wenn es um Waffen geht – fortgesetzt werden wird. Und dass wir sie so lange fortsetzen werden, wie es nötig ist für den Unabhängigkeitskampf der Ukraine“, sagte Scholz der „Bild“-Zeitung. Eine mitreisende Reporterin der Zeitung berichtete, dass der Kanzler um kurz nach 18.30 Uhr am Mittwochabend mit dem Regierungsairbus in Berlin Richtung Polen abgeflogen sei.

An Bord seien nicht nur seine Personenschützer vom BKA gewesen, sondern auch die Sicherungsgruppe „Ausland Spezialeinsätze“ des Bundeskriminalamtes (BKA). Um kurz vor 20 Uhr sei der Regierungsflieger auf dem polnischen Flughafen Rzeszo gelandet.

Dann sei die deutsche Delegation per Auto in Richtung der Grenze zur Ukraine gefahren. Spontan sei der Abfahrtsort noch einmal geändert worden.

Laut dpa habe das Kanzleramt Schokoriegel, Gummibärchen und Spätburgunder aus Baden auf die Reise mitgenommen. Jörg Kukies und Jens Plötner, die Berater des Kanzlers für Wirtschaft und Außenpolitik, hätten die Kisten mit Verpflegung über den düsteren Bahnsteig in Przemysl selbst zum Zug geschleppt.

Der Kanzler bekam einen Salonwagen ganz am Ende des Sonderzuges zugeteilt, in der Mitte durfte Emmanuel Macron fahren. Mario Draghi, der als letzter am Abfahrtsort des Zuges eingetroffen sei, habe einen eigenen Salonwagen vorne an der Zugspitze bestiegen für die rund elfstündige Zugfahrt.

Mit Spannung wird erwartet, was die Drei mitbringen, welche Botschaft sie Präsident Wolodymyr Selenskyj übermitteln wollen. . Foto: AFP

Auch Macron und Draghi hatten schwer bewaffnete Kräfte dabei.

Um 23.48 Uhr startete der Zug dann im Grenzort Przemysl und überquerte kurz nach Mitternacht die Grenze zum Kriegsgebiet berichtete die „Bild“-Reporterin. Um 0:54 Uhr hätten sich die Drei in Macrons Salonwagen getroffen.

Es wird vor allem erwartet, ob sie eine klare Botschaft mitbringen, ob sie einen Kandidatenstatus der Ukraine für einen EU-Beitritt unterstützen – hierzu gibt es bisher sehr unterschiedliche Meinungen unter den 27 EU-Staaten. Unter sechs Augen hätten sie eine Stunde und 20 Minuten lang geredet, gegen 2.15 Uhr sei Scholz zurück zu seinem Kanzlerabteil gelaufen.

Im Fokus: Die EU-Frage und mehr Waffen

Die EU-Kommission will bis Freitag einen Vorschlag vorlegen, ob die Ukraine einen Kandidatenstatus erhalten soll. Dann müssen die 27 EU-Länder darüber entscheiden. Ein Beitrittsprozess würde Jahre dauern.

Scholz bei seiner Ankunft am Bahnhof in Kiew. Er spricht mit Deutschlands Botschafterin in Kiew, Anka Feldhusen. Foto: Kay Nietfeld/dpa

„Die Ukraine gehört zur europäischen Familie“, sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen (CDU) bereits Anfang April. Bei ihrem Besuch in Kiew am vergangenen Wochenende untermauerte sie ihre Unterstützung, forderte aber auch Reformen von dem Land, etwa im Kampf gegen die Korruption.

Erwartet wird in Brüssel, dass die Kommission einen Kandidatenstatus mit Auflagen für die Ukraine empfiehlt. Ähnliches könnte für das westlich orientierte Moldau gelten. Georgien kann sich dagegen kaum Hoffnungen machen, da es nach EU-Einschätzung noch nicht reif genug dafür ist.

Im Nachtzug nach Kiew: MArio Draghi, Emmanuel Macron, Olaf Scholz. Foto: AFP

Ende kommender Woche befassen sich dann die europäischen Staats- und Regierungschefs auf ihrem Gipfeltreffen am 23./24. Juni mit dem Kommissionsvorschlag. Vor allem osteuropäische Länder wie Polen und die baltischen Staaten unterstützen die Ukraine und fordern ein starkes Signal an Russland. Aber auch der italienische Regierungschef Mario Draghi sagte kürzlich: „Wir wollen die Ukraine in der Europäischen Union.“

Scholz hatte sich bisher zurückhaltend geäußert, eine Abkürzung könne es auch für die Ukraine nicht geben, betont der Kanzler, der vor allem auch den Beitrittsprozess der Westbalkan-Staaten forcieren will, um sie dem russischen und chinesischen Einfluss etwas zu entziehen.

Der Kanzler will bisher keine Marder- oder Leopard-Lieferungen

Zudem dringt Selenskyj wegen der zunehmenden Gebietsverluste und hohen Opferzahlen im Donbass auf eine Ausweitung schwerer Waffenlieferungen. Deutschland kommt hier eine Schlüsselrolle zu, da kaum ein Land so viele Panzer, knapp 200, in relativ kurzer Zeit liefern könnte, aber Scholz gibt hierfür bisher kein grünes Licht. Immer wieder wird auf informelle Nato-Absprachen verwiesen, dass man keine westlichen Panzer an die Ukraine liefern wolle. Aber in seiner Ampel-Koalition machen FDP und Grüne Druck, hier rasch zu anderen Entscheidungen zu kommen.