Ein schwer bewaffneter Mann hat in einem Bus in der Ukraine rund 20 Geiseln genommen. Das teilte die ukrainische Polizei mit. Der ukrainische Inlandsgeheimdienst hingegen geht nur von zehn Geiseln aus. Der Mann überfiel einen Bus in der westukrainischen Stadt Lutsk und soll explosives Material und Waffen bei sich tragen.

Er soll damit drohen, den Bus in die Luft zu sprengen. Das Fahrzeug steht momentan im Zentrum der Stadt, das Gebiet drumherum wurde von Spezialeinsatzkräften abgeriegelt.

Er soll außerdem damit gedroht haben, eine Bombe an einer anderen Stelle in der Stadt deponiert zu haben.

Einem Polizeivertreter zufolge fielen auch Schüsse. Auf einem Video, das auf Twitter veröffentlicht wurde, sind Schüsse und ein lauter Knall zu hören. Berichten zufolge gibt es keine Verletzten.

Auf Twitter sendet der Geiselnehmer Botschaften auf Russisch. Aus den Tweets lässt sich schließen, dass der Mann die Aufmerksamkeit von Journalisten möchte.

Er veröffentlichte vor der Geiselnahme auch eine Videobotschaft, in der er sich mit einem Maschinengewehr zeigt. Mittlerweile hat YouTube das Video gelöscht. Er fordert, dass ukrainische Politiker Videos von sich auf YouTube veröffentlichen, in denen sie von sich behaupten, sie seinen „Terroristen des Gesetzes".

Der ukrainische Innenminister Anton Gerashchenko habe versichert, die Einsatzkräfte würden alles tun, um die Situation zu deeskalieren. Ein Dialog mit dem Geiselnehmer sei die oberste Priorität, so Gerashchenko.

Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von "beunruhigenden Nachrichten aus Lutsk". Es werde alles unternommen, die Situation gewaltlos zu lösen, erklärte er auf Facebook. Innenminister Arsen Awakow reiste nach Angaben seines Ministeriums nach Luzk, um eine Lösung der Krise zu koordinieren.(mit AFP)