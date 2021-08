Die hohen Zinsen für Steuernachzahlungen an das Finanzamt sind verfassungswidrig und müssen korrigiert werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe in einem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss entschieden. Demnach sind die Zinsen von einem halben Prozent pro Monat ab dem Jahr 2014 ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz. Die Richter erklärten jedoch, bis zum Jahr 2018 sei das bisherige Recht noch anwendbar. Ab 2019 dürften Zinsen nicht mehr entsprechend berechnet werden. Der Gesetzgeber sei verpflichtet, bis Juli 2022 eine Neuregelung zu treffen. Rückzahlungen vom Finanzamt wird es damit nur in Fällen geben, in denen ab 2019 Steuerbescheide noch nicht bestandskräftig geworden sind. Gleiches gilt für Erstattungen. Hier kann es vorkommen, dass Steuerzahler im Einzelfall die durch den Zinsertrag in der Vergangenheit erhöhten Summen anteilig zurückzahlen müssen.

Die Zinsen gibt es bei der Einkommen-, Körperschaft-, Vermögen-, Umsatz- und Gewerbesteuer. Derzeit werden sowohl Steuernachforderungen wie Steuererstattungen mit monatlich 0,5 Prozent verzinst, jährlich also mit insgesamt sechs Prozent. Die Zinsen sollen den finanziellen Vorteil ausgleichen, den Steuerzahlerinnen und Steuerzahler haben, wenn sie fällige Zahlungen hinauszögern. Umgekehrt sollen sie Nachteile aufwiegen, wenn Gläubiger des Finanzamts auf eine Erstattung warten und ihnen das Geld nicht zur Verfügung steht. Meist ist es jedoch das Finanzamt, das vom Nachzahlungszins profitiert. Wohl nicht zuletzt deshalb haben Parlament und Regierung bisher keinen Anlass gesehen, den Zins abzusenken. In Karlsruhe geklagt hatten zwei Unternehmen, die nach einer Betriebsprüfung Zinsen in sechsstelliger Höhe nachzahlen sollten.

Der Zinssatz gilt unverändert seit 50 Jahren

Der Bundesfinanzhof (BFH) in München, Deutschlands oberstes Gericht für Steuerfragen, hatte bereits 2018 entschieden, dass die hohen Nachzahlungszinsen angesichts der sonst geltenden niedrigen Zinsen gegen den allgemeinen Gleichheitssatz verstoßen könnten und voraussichtlich verfassungswidrig sind. Sie seien realitätsfern, hieß es damals. Dem BFH zufolge vereinnahmte der Staat allein bei steuerlichen Betriebsprüfungen 2016 und in den Jahren davor auf diese Weise mehr als zwei Milliarden Euro pro Jahr. Die Finanzverwaltungen haben seinerzeit auf den Richterspruch reagiert und setzen entsprechende Bescheide auf Antrag vorläufig aus.

Der pauschale steuerliche Zinssatz gilt unverändert seit 1961. Verzinst werden die Summen ab 15 Monaten nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist. Lange Zeit gab es daran keine Kritik, weil an den Märkten ähnliche Zinsen zu beobachten waren. Mit der Finanzkrise und der sich daran anschließenden Niedrigzinsphase hat sich dies aber grundlegend geändert. Der Leitzins der Europäischen Zentralbank (EZB) liegt seit 2011 unter einem Prozent.