Wieland Wagner war lange Korrespondent in Asien und ist Autor des Buches "Japans - Abstieg in Würde. Wie ein alterndes Land um seine Zukunft ringt".



Fast war es wie immer, wenn ein japanischer Premier einen frisch gewählten US-Präsidenten anruft. In Tokio verwies man hinterher darauf, dass Premier Yoshihide Suga der erste Asiate war, der Joe Biden gratuliert habe.

Und dass er auch als erster nach Washington reisen wolle, voraussichtlich im Februar, wie es sich gehört für Amerikas engsten Verbündeten. Und zwar noch vor dem Präsidenten von Südkorea, dem ungeliebten Nachbarland.



Soweit war alles Routine. Aufhorchen ließ dann indes, dass Biden seinem Anrufer versicherte, dass die USA im Ernstfall ihrer militärischen Beistandspflicht laut Artikel 5 des bilateralen Bündnisvertrages nachkommen würden.

Konkret bezog sich Bidens Zusage auf die Senkaku-Inseln (chinesisch: Diaoyu). Diese unbewohnten Felsen im Ostchinesischen Meer werden auch von China beansprucht; fast täglich lässt die aufstrebende Supermacht in den angrenzenden Gewässern die eigene Küstenwache patrouillieren. Suga ist darüber offenbar so besorgt, dass er auf der Erneuerung der amerikanischen Schutzzusage bestand.

In Tokio zweifeln viele an der Schutzmacht Amerika

Denn in Tokio zweifeln viele, dass amerikanische Soldaten im Ernstfall ihr Blut für unbewohnte japanische Eilande vergießen würden. Wie das Inselland denn überhaupt immer weniger vertraut auf die pazifische Schutzmacht, die unter US-Präsident Donald Trump in erster Linie auf eigene Interessen gepocht hat und dieser Tage durch die Krise der amerikanischen Demokratie wie gelähmt scheint.

Japan fühlt sich im Stich gelassen von Washington, auch wenn es bisher jede Wende der US-Politik geduldig akzeptiert hat. Erst musste die drittgrößte Volkswirtschaft ertragen, wie Trump den geplanten Transpazifischen Freihandelsvertrag (TPP) aufkündigte, mit dem China ausgegrenzt werden sollte. Als nächstes zettelte Trump einen Handelskrieg mit China an, der besonders auch Japan in Mitleidenschaft zieht. China ist Japans größter Handelspartner, rund 14 000 japanische Unternehmen treiben auf dem benachbarten Riesenmarkt ihre Geschäfte.

Doch im Zuge des von Trump ausgerufenen neuen Kalten Krieges drängen die USA auch Japan, sich wirtschaftlich von der Volksrepublik zu entkoppeln. Doch seit vergangenem Sonntag zeigt sich, dass im Asien-Pazifik-Raum eine ganz andere Entkoppelung begonnen hat, als die von Washington gewünschte: Zusammen mit 14 anderen asiatischen Staaten hat sich Japan in der von China geführten neuen Freihandelszone, der Regionalen umfassenden Wirtschaftspartnerschaft (RCEP), zusammengeschlossen.

Japans Verhalten zeigt die Erosion der US-Vorherrschaft in der Region

Darunter befinden sich auch die US-Verbündeten Australien und

Südkorea. Das Beispiel des bislang treuen Japan fällt dabei besonders

krass auf. Denn es beweist, wie die amerikanische Vorherrschaft in

Asien langsam zu erodieren droht. Japan gleicht dem Kanarienvogel in

der Kohlengrube, der als erster anzeigt, wenn die Luft gefährlich dünn

wird.

Die japanische Absetzbewegung betrifft zwar vorerst nur die

Wirtschaft. Militärisch hat das alternde Japan dagegen keine

Alternative, als auf den atomaren Schutzschirm seiner einstigen

Besatzungsmacht zu vertrauen.

Aber deutlich wird: Die Geschäftsgrundlage für das US-japanische Bündnis bröckelt, weil die USA den multilateralen Handel zunehmend in Frage stellen. Japan fürchtet, zerrieben zu werden im Konflikt zwischen Washington und

Peking. Anders als Deutschland hat es keine EU und keine Nato. Nervös schnappt das driftende Land daher nach jedem Freihandelsvertrag, der ihm zusätzliche Sicherheit bietet: 2016 mit den zehn pazifischen TPP-Staaten, 2017 mit der EU, kürzlich mit Großbritannien für die Zeit nach dem Brexit und nun eben mit Chinas RCEP.

Japan braucht ein starkes Amerika



Wie eng und wie dauerhaft Japan sich politisch weiter den USA unterwirft, hängt von der künftigen Biden-Regierung ab. Zwar reagierte auch Tokio zunächst erleichtert auf den Sieg des Demokraten. “Ich habe ihm gesagt, dass wir mit den USA kooperieren möchten, um einen freien und offenen Indo-Pazifikraum zu schaffen,” berichtete Premier Suga nach seinem Telefonat mit Biden. Die Formel vom freien und offenen Indo-Pazifikraum benutzen japanische Politiker gerne, wenn sie eigentlich ihre Furcht vor China ausdrücken.

Doch um das Hegemonialstreben des Rivalen einzudämmen, braucht Japan ein starkes Amerika. Nur: Von Biden kann Japan keine Rückkehr zu den Zeiten vor Trump erwarten. Einen Beitritt zu TPP, dem von Trump abgesagten Freihandelsabkommen, dürfte sich Biden innenpolitisch kaum leisten können.

Sie nennen ihn "Yabaiden" - eine MIschung aus Biden und dem japanischen Wort für "riskant"

In der japanischen Regierungspartei, unter den konservativen

Liberaldemokraten, argwöhnen einige gar, dass Biden sich mit Chinas

Staats- und Parteichef Xi Jinping arrangieren könnte, auf Kosten

Japans. Sie nennen den künftigen US-Präsidenten “Yabaiden” - eine

Wortschöpfung aus seinem Familiennamen und dem japanischen Wort

“yabai”. Das heißt auf Deutsch: riskant.

Für China ist es ein Coup, dass nun ausgerechnet Japan beginnt, sich wegzutasten von den schwächelnden USA. Japan war das erste asiatische Land, das die Vereinigten Staaten 1853 im Zuge ihrer Westexpansion zur

Öffnung zwangen. Nach Japans Niederlage im Zweiten Weltkrieg 1945, waren es dann die Amerikaner, die das Kaiserreich besetzten und zur Demokratie erzogen.

Japan orientiert sich immer an der erfolgreichsten Großmacht

Doch diese knapp 170 Jahre des amerikanischen

Einflusses wirken wie eine Episode, wenn man sie mit den

chinesisch-japanischen Beziehungen vergleicht. Bereits im 7. Jahrhundert begann Japan, sein Staatswesen nach chinesischem Vorbild

zu zentralisieren. Vom Reich der Mitte übernahm es die chinesischen

Schriftzeichen, den Buddhismus, den Konfuzianismus und vieles mehr.

Japans Herrscher folgten einem Grundsatz, der heute noch gilt: Sie

orientieren sich an der Großmacht, die ihnen aktuell am mächtigsten

und am erfolgreichsten erscheint.

Heute ist Japan mit China so eng verflochten wie lange nicht

wirtschaftlich und kulturell. Chinesische Firmen kaufen die Reste der

japanischen Elektronikindustrie auf, chinesische Milliardäre erwerben

auf Japans nördlicher Insel Hokkaido riesige Ländereien und

chinesische Massentouristen sind oft die größte Hoffnung für Nippons

Hotelgewerbe.

An all dem ändert auch der ewige Streit um die Senkaku-Inseln wenig.

Die Regierung in Tokio vermeidet alles, was die kommunistischen Bosse

in Peking provozieren könnte: Kritik an der Einverleibung Hongkongs

oder an der Unterdrückung der Uiguren hört man kaum aus Tokio. Auch in

der neuen gemeinsamen Freihandelszone dürfte Japan sich an die

geopolitische Machtverschiebung anpassen. Die Zeit arbeitet für das

Reich der Mitte.