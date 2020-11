Die Initiative „Querdenken“ darf nun doch in der Leipziger Innenstadt gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren. Das Oberverwaltungsgericht Bautzen habe entschieden, dass die Demonstration mit 16.000 Menschen auf dem Augustusplatz stattfinden darf, teilte die Stadt am Samstagmorgen mit. Am Freitagabend hatte das Verwaltungsgericht im Eilverfahren die Auflagen der Stadt zunächst bestätigt. Die Stadt wollte die Kundgebung auf die Parkplätze der Neuen Messe außerhalb des Stadtzentrums verlegen.

Für den heutigen Samstag sind ab 13 Uhr insgesamt 27 Demonstrationen, Versammlungen und Kundgebungen in Leipzig angekündigt. Die Stuttgarter Initiative „Querdenken“ mobilisiert seit Wochen bundesweit nach Sachsen.

Die Polizei bereitet sich nach eigenen Angaben auf einen „sehr intensiven Einsatz vor, weil auf allen Seiten ein gewisses Radikalisierungspotenzial erkennbar ist“. Unterstützung erhalten die sächsischen Beamten durch Hundertschaften aus Thüringen, Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bayern, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sowie von der Bereitschaftspolizei der Bundespolizei. Auch die Demonstrations-erprobte Berliner Polizei wird am Samstag mit Kräften in Leipzig präsent sein.

Im Laufe des Freitags hatten die Behörden bekanntgegeben, dass die ursprüngliche Aufzugsstrecke auf dem „Leipziger Ring“ rund um den Augustplatz angesichts des derzeitigen Infektionsgeschehens nicht durchzuführen sei.

Stattdessen wurde den „Querdenkern“ das Geländer der Neuen Messe vor den Stadttoren angeboten. Dies wäre ein herber Rückschlag für die Bewegung gewesen, sollte doch auf dem Leipziger Ring der Friedlichen Revolution von 1989 nachgeeifert werden. Seit Wochen wird in den Chat-Gruppen der Organisation der Mythos verbreitet, dass die Demonstration am Samstag der Beginn einer neuen Revolution sein könnte.

Viele Mobilisierungsversuche bei Rechten

In den internen Kanälen wird weiter für die Leipziger City geworben, außerdem sind zahlreiche Corona-skeptische und verschwörungstheoretische Kundgebungen innerhalb des Innenstadtrings nicht von der Anordnung des Gerichts betroffen. Im Unterschied zu den letzten größeren Protestaktionen der Bewegung in Berlin, Dresden und München wird für die Leipziger Großdemo auch bei Rechtspopulisten und Rechtsextremisten wieder stark geworben.

Eine ähnliche Mobilisierung der rechten Szene konnte man zuletzt am 29. August in Berlin beobachten, wo sich am Nachmittag rechte Hooligangruppen vor der russischen Botschaft Auseinandersetzungen mit der Polizei lieferten und am Abend hunderte Menschen aus dem Reichsbürgerspektrum die Absperrungen vor dem Bundestagsgebäude niederrissen und bis zum Eingangsportal vordringen konnten.

Für die Demonstration der „Querdenken“-Initiative wurde auch bei Rechtsextremen geworben. Foto: dpa/Christoph Soeder

In den internen Austauschgruppen der „Querdenker“ erfreut sich im Vorfeld vor allem ein etwa zweiminütiges Video großer Beliebtheit. Zu sehen ist ein Zusammenschnitt verschiedener Demonstrationen der Bewegung, dazwischen immer wieder das Leipziger Völkerschlachtdenkmal.

Reichsbürger und Hooligans werben für Demo

Unterlegt ist der Clip mit dramatischer, heroisch anmutender Musik. Im eingeblendeten Text heißt es unter anderem „Das ist wofür es sich zu kämpfen lohnt. Deutschland erhebt sich“ und „Zeit es zu beenden. Deutsche geben niemals auf.“ Geteilt wird es auch von Unterstützern der Reichsbürgerszene aus dem Umfeld des ehemaligen NPD-Funktionärs Rüdiger Hoffmann, von dessen Bühne am 29. August zum „Sturm auf den Reichstag“ aufgerufen wurde.

Gleichzeitig rufen rechtsextreme Organisationen wie die Jugendorganisation der NPD „Junge Nationalisten“ und „Legida“, der Leipziger Ableger von Pegida, zur Teilnahme an der „Querdenken“-Demo auf. Legida trat von Beginn an noch radikaler als das Original aus Dresden auf.

So mischten sich immer wieder Leute aus der Leipziger Hooligan-Szene unter die Teilnehmer bei Legida-Veranstaltungen. Zu erwarten ist zusätzlich eine starke Präsenz von Anhängern der „QAnon“-Verschwörungstheorie, deren Anzahl Experten zufolge in der Bundesrepublik derzeit rasant wächst.

Aufruf zu Gewalt in Chatgruppen

Für die Gemeinschaft der amerikanischen Verschwörungstheorie gilt US-Präsident Donald Trump als ein Messias, der als Heilsbringer die Welt vom Bösen befreit. Der unklare Wahlausgang in den USA und ein eventueller Sieg von Joe Biden bewirken große Unruhe in der Community.

Immer mehr Verschwörungsmythiker mischen sich unter Corona-Demonstrationen, wie Experten schätzen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Es ist völlig unklar, inwiefern sich diese Anspannung am Samstag auf den Straßen Leipzigs widerspiegeln könnte. In Screenshots aus Telegram-Gruppen und Livestream-Kommentarspalten, die dem Tagesspiegel vorliegen, wird unter anderem zu Waffengewalt aufgerufen.

Es wäre endlich Zeit, aufzustehen und sich zu wehren, ist der vorherrschende Tenor in der rechten Szene. Unklar ist, inwiefern es der Organisation “Querdenken” gelingt, sich von gewaltbereiten Rechtsextremen abzugrenzen. In der Vergangenheit ist das wenig bis gar nicht geschehen. Diese hochexplosive Gemengelage in Kombination mit einem zu erwartenden großen Gegenprotest der traditionell starken linken Szene in Leipzig kann zu einer Eskalation auf den Straßen der größten sächsischen Stadt führen.

Demonstranten missachteten Corona-Auflagen

Einen ersten Vorgeschmack auf das Wochenende liefert der Freitagabend. Während auf dem zentralen Augustplatz sowie dem Marktplatz über hundert „Querdenker“ zwei Kundgebungen, teils ohne Maske und Abstand, abhielten, kam es kurzzeitig zu chaotischen Szenen im traditionell alternativ geprägten Stadtteil Connewitz.

Aus einer linken Spontandemonstration von etwas 200 Personen heraus wurden Einsatzkräfte mit Steinen und Pyrotechnik beworfen, wie ein Polizeisprecher dem Tagesspiegel mitteilte. Bilder in den sozialen Netzwerken zeigen die zerbrochene Scheibe einer Bushaltestelle und durch umgeworfene Mülltonnen errichtete Barrikaden. Drei Beamte wurden verletzt, einer musste den Dienst beenden.

Das Geschehen in Connewitz stand jedoch nicht im Kontext zu den Demonstrationen in der Stadt. Anlass war offenbar die Verhaftung einer der linken Szene zugehörigen Person durch das sächsische LKA am Freitagmorgen.

Bei der „Querdenken“-Demonstration auf dem Leipziger Markt muss die Versammlungsleiterin mit einer Anzeige rechnen. Mehrfach wurden Versammlungsauflagen wie das tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ignoriert, wie die Polizei am Abend mitteilte.