Geschosse für Kiew und die Bundeswehr Bei der Munitionsbeschaffung tut sich was

Der Krieg in der Ukraine verläuft blutig und brutal. Die russische Artillerie feuert täglich mehrere zehntausend Schuss ab, die von Deutschland und anderen westlichen Staaten belieferte Ukraine gibt Berichten zufolge Tag für Tag durchschnittlich 18000 Schuss ab. Um sich weiter erfolgreich gegen den Angreifer wehren zu können, braucht es also viel Nachschub.

Der kam bisher unter anderem aus Beständen der Bundeswehr – was bei der Truppe, deren Bestände in Zeiten der vermeintlich weggefallenen Bedrohung ohnehin ausgedünnt wurden, noch größere Lücken reißt.

Den Dutzenden von Paletten nach zu urteilen, die auf dem Betriebsgelände des Rüstungskonzerns Rheinmetall im niedersächsischen Unterlüß stehen, geht es zumindest mit der Unterstützung der Ukraine mit neuen tödlichen Geschossen voran. Mit dem Kaliber 120 Millimeter wird der Kampfpanzer Leopard 2 bestückt.

Unter Hochdruck wird gerade eine Fertigungsstraße aufgebaut, die von Juli an 35-Millimeter-Geschosse für den Flugabwehrpanzer Gepard produzieren wird. Am Ende einer anderen Fertigungslinie gehen bereits 155-Millimeter-Sprenggeschosse für die Panzerhaubitze 2000 in den Versand.

Es handelt sich um einen alten Auftrag der Bundeswehr, der noch abgearbeitet wird, freilich in überschaubarer Größenordnung. Die Leopard-2-Munition haben andere bestellt, was dazu geführt hat, dass Rheinmetall sie im Dreischichtbetrieb produziert und die Stückzahl von 60.000 in den Jahren vor Ausbruch des Ukrainekriegs nun wieder auf die Kalter-Krieg-Kapazität von 240.000 im Jahr ausweitet. „Andere Länder haben früher bestellt als Deutschland – für sich und die Ukraine“, sagt Vertriebsleiter Marius Meyering.

Bisher nur ein großer Vertrag mit dem größten Hersteller

Im Ergebnis hat sein Unternehmen, nach dem Zukauf der spanischen Firma Expal zum größten Munitionshersteller Europas aufgestiegen, seitens der Bundesregierung bisher nur eine große Bestellung erhalten. Für den ebenfalls neu georderten Schützenpanzer Puma wurden zum Jahreswechsel 600.000 Schuss in Auftrag gegeben.

Aus Sicht der Unionsfraktion im Bundestag ist damit „praktisch nichts“ passiert, wie ihr Verteidigungsetatexperte Ingo Gädechens (CDU) dem Tagesspiegel sagte. Obwohl die Lücke bei der Munition auf etwa 20 bis 40 Milliarden Euro taxiert wird, habe die Ampelkoalition den Unionsvorschlag eines 30-Milliarden-Sofortprogramms abgelehnt. Mit nur einer Milliarde im aktuellen Haushalt bestehe, so Gädechens, „die dramatische Unterfinanzierung des Munitionsbereichs“ fort.

600.000 Schuss für den Schützenpanzer Puma hat der Bund bei Rheinmetall bestellt

So dramatisch bewertet man bei Rheinmetall die Lage nicht mehr. „In der Anfangsphase“, so Vertriebschef Meyering zur Regierungszeit von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD), hat die Industrie tatsächlich Zurückhaltung wahrgenommen.

„Mit dem Amtswechsel“ zu Boris Pistorius ist aus ihrer Sicht jedoch Schwung in die Sache gekommen. Die Bestellungen werden demnach gerade für den Bundestag vorbereitet, der das Geld freigeben muss.

„Wir erwarten vom deutschen Kunden bald Rahmenverträge mit festen Abrufmengen, die uns über längere Zeit Planungssicherheit geben“, sagt Rheinmetall-Sprecher Oliver Hoffmann. „Wir gehen davon aus, dass dieses Jahr noch mehrere Verträge geschlossen werden“, ergänzt Meyering.

Leopard-Munition vor der Sommerpause

Das Unternehmen profitiert wie kaum ein anderes von der verschärften Sicherheitslage und erwartet 2025 mit bis zu elf Milliarden Euro eine Verdoppelung seines Umsatzes im Vergleich zum Vorkriegsjahr 2021. Gleichwohl betont es seine Verantwortung, indem es bezüglich der benötigten Produktionskapazitäten in Vorleistung gegangen sei – am Standort Unterlüß werden 50 Millionen Euro investiert und dieses und nächstes Jahr 275 zusätzliche Stellen geschaffen.

Konkret rechnet das Unternehmen nun mit Bestellungen für die 120-Millimeter-Geschosse für den Leopard 2 sowie von 155-Millimeter-Artilleriegeschossen, die auch beim gemeinsamen Munitionsbeschaffungsvorhaben der Europäischen Union von bis zu einer Million Schuss die zentrale Rolle spielen.

Aus Kreisen des Verteidigungsministeriums wird gegenüber dem Tagesspiegel bestätigt, dass es für Ersteres schon vor der parlamentarischen Sommerpause eine entsprechende Vorlage an den Bundestag geben wird und für Letzteres danach.

„Das ist erst einmal ein Schritt in die richtige Richtung“, sagt CDU-Mann Gädechens, der aber zugleich noch skeptisch bleibt: „Wahrscheinlich werden uns wieder große Rahmenverträge vorgelegt, aus denen wir aber aufgrund fehlender Mittel nur einen Bruchteil abrufen können.“