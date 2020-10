Von einem Kulturwandel war die Rede gewesen, von einem Durchbruch, einer enormen Errungenschaft. Lange brauchten Unternehmen die Präsenz im Büro, um sich sicher zu sein, dass auch jeder fleißig das tut, was er soll.

Doch plötzlich mussten die Beschäftigten im Frühjahr erzwungenermaßen zu Hause arbeiten. Und es ging gut.

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sprach daraufhin schnell von einem Recht auf Homeoffice. Als würde das nicht schon seit Jahren diskutiert werden - auch innerhalb der SPD und der Koalition.

Nun liegt der Gesetzentwurf vor: Aus dem großen Wandel ist ein Minimum von 24 Tagen im Jahr übrig geblieben. Heißt: zwei Tage im Monat. Ernsthaft?

Von ein bis zwei Tagen die Woche war die Rede gewesen



„Ich will niemanden ins Homeoffice zwingen. Aber ich möchte es denen ermöglichen, die es nutzen wollen – sei es für einen Nachmittag, tageweise oder auch für eine längere Zeit“, sagte Heil dem Tagesspiegel Ende Juni. Mit seinem Gesetzentwurf liegt er jetzt weit unter dem, wovon er in den letzten Monaten sprach. Von ein, zwei Tagen Homeoffice in der Woche war da die Rede gewesen. Mindestens.

In etlichen Umfragen sprachen sich auch die meisten Beschäftigten für einen ausgeglichenen Mix zwischen Tagen im Büro und Tagen zu Hause aus. Große Unternehmen gewähren ihnen das.

Zwei Tage im Monat sind als Signal zu wenig, um wirklich eine andere Arbeitskultur zu schaffen. Sie werden keine große Stellschraube sein, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. Unternehmen werden sich nicht groß mit der Frage beschäftigen müssen, ob ihre Angestellten zu Hause vernünftig ausgestattet sind und wer die Mehrkosten für das Homeoffice letztlich trägt.

Hin und wieder von zu Hause aus arbeiten? Da wird der Laptop auf dem Esstisch doch wohl keine große Sache sein! Wer nach der Pandemie zurück zur alten Bürordnung will, kann das mit dem Mini-Vorschlag des Arbeitsministers tun.