Russische Truppen sammeln sich für Großangriff auf Bachmut und Slowjansk

Russland sammelt entlang der Autobahn E40 eine Vielzahl an Truppen, um eine Offensive auf die Städte Bachmut und Slowjansk vorzubereiten. Das berichtet das amerikanische Institute for the Study of War (ISW). Dieser Vorgang könnte laut ISW noch mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Ein Grund dafür sei, dass die Gegend um die beiden Großstädte in der Ostukraine erschwerte Bedingungen für russische Truppenvorstöße darstellen: Sie sind deutlich dichter besiedelt als benachbarte Gebiete.

Nach der Eroberung der Stadt Lyssytschansk Anfang Juli versuchte Russland immer wieder, Bachmut und Slowjansk direkt anzugreifen – bisher ohne bedeutenden Erfolg. Bachmut wurde zuletzt dauerhaft mit Raketen beschossen, so ein Sprecher des ukrainischen Militärs. Russische Truppen würden „rund um die Uhr” versuchen, die Front zu durchbrechen, so der Sprecher weiter. Die ISW-Analysten schätzen, dass Russland nun zunächst kleinere Ortschaften im Nordosten erobern wird und anschließend Truppen in dieser Gegend stationieren will.

Entlang der Autobahn T1302 konnte die russische Armee unter anderem die 25 Kilometer von Bachmut entfernte Ortschaft Berestove erobern. Auch im Süden Bachmuts rücken russische Truppen vor. Hier liegt das Atomkraftwerk Wuhlehirsk. Der britische Militärgeheimdienst schätzt, dass das AKW Ziel einer russischen Offensive werden könnte. Dessen Eroberung könnte die russische Position im Donbass deutlich stärken und Angriffe auf benachbarte Städte ermöglichen, urteilt der britische Geheimdienst. (Johannes Bauer/tsp)