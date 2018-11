Mehrere hundert Gläubige haben sich am Freitag nach dem islamischen Mittagsgebet auf dem Hof der Istanbuler Fatih-Moschee zu einer Trauerfeier versammelt – doch der Marmortisch, auf dem normalerweise der Sarg des Verstorbenen aufgebahrt wird, blieb leer. Mit dem Totengebet vor einer der größten Moscheen der türkischen Metropole wurde der saudische Journalist und Dissident Jamal Khashoggi geehrt, der am 2. Oktober im saudischen Konsulat von Istanbul ermordet worden war. Das Gebet war mehr als eine religiöse Geste angesichts der Tatsache, dass eine Beisetzung Khashoggis nicht mehr möglich ist, weil seine Leiche offenbar in einem Säurebad aufgelöst wurde.

Die Feier war zugleich eine politische Demonstration gegen Saudi-Arabien. Mehr als sechs Wochen nach Khashoggis Ermordung durch saudische Agenten zeichnet sich allerdings ab, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sein Ziel, den Rücktritt des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman zu erzwingen, wohl verfehlen wird. Der Thronfolger ist zwar geschwächt, dürfte den Skandal jedoch politisch überleben.

Die Staatsanwaltschaft in Riad fordert jetzt die Todesstrafe für fünf Beschuldigte. Aus Sicht der Türkei handelt es sich aber um bloße Bauernopfer, mit denen Mohammed bin Salman, genannt MBS, aus der Schusslinie gebracht werden soll. Die Befehlsgeber müssten genannt werden, fordert Außenminister Mevlüt Cavusoglu – und meint damit den 33-jährigen Thronfolger, einen erklärten Gegner der Türkei.

Ankara will den Prinzen deshalb weiter unter Druck setzen. Die Zeitung "Hürriyet" meldet, ein bisher unbekannter Audiomitschnitt belege, dass die saudischen Agenten mit der festen Absicht nach Istanbul kamen, den Journalisten zu töten. Saudi-Arabien spricht dagegen von einem Entführungsversuch, der bedauerlicherweise mit Khashoggis Tod endete. Da die Türkei bei ihrer harten Linie bleibt, prüft die US-Regierung, die Sanktionen gegen 17 verdächtige Saudis verhängt hat, nach Medienberichten eine Auslieferung des Erdogan-Erzfeindes Fethullah Gülen an die Türkei für den Fall, dass Ankara den Kronprinzen in Ruhe lässt. Die Erdogan-Regierung lehne einen solchen Deal jedoch ab, hieß es in der türkischen Hauptstadt.

Auch wenn die türkische Regierung weitere Vorwürfe gegen MBS erheben sollte, ist kaum zu erwarten, dass der Thronfolger wegen der Khashoggi-Affäre zurücktreten muss. Innenpolitisch verfügt der Prinz als Verteidigungsminister und Oberaufseher über die Geheimdienste über eine beträchtliche Machtbasis. Außenpolitisch kann MBS ebenfalls trotz aller Kritik an seinem Verhalten auf Unterstützung zählen. Partner wie die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Ägypten stehen zu ihm. Im Westen fürchten nicht nur die USA und Israel, sondern auch andere Staaten, dass Saudi-Arabien bei einer Ablösung des Kronprinzen erheblich destabilisiert werden könnte, mit schweren Folgen für die Region und die Ölpreise.

Allerdings wird MBS künftig möglicherweise nicht mehr so frei schalten und walten können wie bisher. Im Königspalast steht der Prinz offenbar unter Beobachtung von Aufpassern, besonders seines Onkels Ahmed bin Abdulaziz, der kürzlich aus dem Londoner Exil nach Saudi-Arabien zurückkehrte. Auch andere Vertreter der älteren Generation der Königsfamilie, darunter König Salman selbst, hätten sich entschlossen, das Heft des Handelns wieder mehr in die eigenen Hände zu nehmen, berichtet der britische "Guardian".

Weitere Tonaufnahme aus dem Konsulat aufgetaucht

Dass die alte Garde sich zu dem Schritt genötigt sieht, liegt auch daran, dass Mohammed bin Salman nicht erst seit dem Mordfall Khashoggi als "Prinz Gnadenlos" gilt. Der 33-Jährige geht schon seit seinem Aufstieg an die Spitze des erzkonservativen Staates gegen jede Art von Opposition rigoros und brutal vor. Rivalen werden ebenso ausgeschaltet oder kaltgestellt wie Dissidenten, die es wagen, das Regime zu kritisieren. Berichten britischer und amerikanischer Medien zufolge gehören sogar Entführungen zur gängigen Praxis. Vor dem Zorn des Prinzen ist keiner sicher. Und sein Arm ist lang.

Wie weit bin Salman geht, weiß inzwischen auch die Elite des Landes. Anfang November 2017 ließ er, gerade von seinem Vater König Salman zum Kronprinzen gemacht, Dutzende hochrangige Mitglieder der weitverzweigten Königsfamilie sowie frühere und amtierende Minister festsetzen. Zuvor hatte es landesweit ein Startverbot für Privatjets gegeben. Keiner sollte sich dem Zugriff des Machthabers entziehen können. Die Festnahmen waren mit Korruptionsvorwürfen begründet worden. Die Inhaftierten, die sich bis dahin für unantastbar hielten, sollten für ihre Vergehen bezahlen.

Das Staatswohl mag zwar ein Grund für das politische Beben gewesen sein. Ausschlaggebend war allerdings Experten zufolge etwas anderes. Bin Salman wollte unmissverständlich klarmachen, wer im Land das Sagen hat – verbunden mit der Botschaft: Wage es keiner, sich meinem Willen zu widersetzen. Mehr noch. Das Vorgehen des Prinzen war ein offener Bruch mit einer Tradition. Bis dahin war es ein ungeschriebenes Gesetz, dass die Königsfamilie als Einheit auftritt und agiert. Nun zeigte bin Salman, dass er sich als absoluter Herrscher sieht.

Auch außerhalb Saudi-Arabiens wird offenbar versucht, diesen Machtanspruch durchzusetzen. Schon vor Khashoggis gewaltsamem Tod gab es Berichte über Kidnapping und spurloses Verschwinden von hochrangigen Saudis, zum Beispiel Prinz Sultan bin Turki. Er soll Anfang 2016 auf dem Flug von Paris nach Kairo überwältigt und nach Riad geflogen worden sein. Als bin Turki begriff, was vor sich ging, war es bereits zu spät. Nach der Landung holten ihn bewaffnete Soldaten aus dem Flugzeug und schafften ihn an einen unbekannten Ort. So schilderten es später einige seiner Begleiter. Seither ist Sultan bin Turki in der Öffentlichkeit nicht mehr gesehen worden.

Einer, der nach eigener Darstellung ebenfalls vom Regime als "Abtrünniger" verfolgt und bedroht wird, lebt heute in Deutschland. Prinz Chalid bin Farhan al Saud sagte der Deutschen Presse-Agentur vor einigen Wochen, Vertreter der Regierung in Riad hätten ihn in eine Falle locken und nach Saudi-Arabien verschleppen wollen, wenige Tage vor Kashoggis Verschwinden. Zum Glück habe er das fadenscheinige Angebot ausgeschlagen, in Kairo einen Scheck abzuholen. Anderenfalls, da ist sich der Prinz sicher, wäre es ihm ergangen wie Khashoggi.