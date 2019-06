Die Zahl der Toten bei der gewaltsamen Räumung eines Protestcamps im Sudan ist laut Angaben der oppositionsnahen Ärzte mittlerweile von 40 auf 60 gestiegen. Die sudanesische Armee hatte am Montag in der Hauptstadt Khartum gewaltsam Blockaden von tausenden Demonstranten geräumt, die seit rund zwei Monaten eine zivile Regierung für das nordafrikanische Land fordern.

Aussagen von Augenzeugen zufolge durchkämmten Soldaten und Milizen Stadtviertel, drangen in Gebäude ein, vergewaltigten und plünderten.

Tagesspiegel Morgenlage Der Überblick über die Themen des Tages aus Politik und Wirtschaft, z.B. von Maria Fiedler Kostenlos bestellen

Das Vorgehen der Sicherheitskräfte stieß international auf scharfe Kritik. Der UN-Sicherheitsrat konnte sich in einer Sitzung am Dienstag jedoch auf keine einheitliche Haltung zur Krise im Sudan einigen. Ein Antrag Deutschlands und Großbritanniens im UN-Sicherheitsrat, die Ausschreitungen zu verurteilen, scheiterte in der Nacht am Veto Russlands und Chinas.

Zuvor hatte der UN-Sonderbeauftragte für den Sudan, Nicholas Haysom, das höchste UN-Gremium, über die Lage in dem nordostafrikanischen Land informiert.

Auch die Opposition im Sudan beurteilte das Handeln der sudanesischen Armee als "blutige Massaker" und rief zu neuen Kundgebungen auf. Die Anführer der Protestbewegung forderten ihre Anhänger auf, sich einem "totalen zivilen Ungehorsam" anzuschließen, um den Militärrat zu stürzen. Die Ankündigung zu Wahlen wird von der Protestbewegung abgelehnt.

Keine Zusammenarbeit mit der Opposition

Hinter der Eskalation der Gewalt vermutet die Opposition vor allem Einheiten der sogenannten schnellen Unterstützungstruppen (RSF), die aus den berüchtigten Dschandschawid-Milizen bestehen. Diese hatten sich im Bürgerkrieg in Darfur zahlreicher Menschenrechtsverletzungen schuldig gemacht. Am Mittwoch war weiter unklar, ob die Ausschreitungen auch mit einer Spaltung innerhalb der Junta zusammenhängen. Konservative Kräfte im sogenannten Militärrat hatten jede Zusammenarbeit mit der Opposition abgelehnt.

Streit über Gremiumsleitung

Nach dem Sturz des langjährigen Staatschefs Omar al-Baschir infolge von monatelangen Massenprotesten im April hatte ein Militärrat die Führung im Sudan übernommen.

Mehr zum Thema Politische Krise spitzt sich zu Militärrat im Sudan geht gewaltsam gegen Demonstranten vor

Mit diesem einigte sich die Protestbewegung Mitte Mai darauf, dass ein gemeinsamer Übergangsrat die Geschicke des Landes in den kommenden drei Jahren lenken soll. Seither herrschte aber Streit darüber, welche Seite dieses Gremium führen soll. (AFP/epd)