Nach der gewaltsamen Auflösung einer Protestkundgebung im Sudan ist die Zahl der Toten nach Angaben von Ärzten auf mehr als hundert gestiegen. Im Nil seien 40 weitere Leichen entdeckt worden, erklärte das oppositionsnahe Zentralkomitee sudanesischer Ärzte am Mittwoch. Insgesamt seien damit mindestens 101 Menschen beim Vorgehen der Armee und verbündeter Milizen gegen die Straßenblockaden um das Militärhauptquartier in Khartum am Montag getötet worden.

Nach der blutigen Beendigung der Demonstrationen hatten sowohl der regierende Militärrat als auch die Opposition die Gespräche über eine Übergangsregierung für den afrikanischen Krisenstaat abgebrochen. Am Mittwoch sagte der Chef des Militärrats, General Abdel Fattah al-Burhan, die Armee sei offen für eine Wiederaufnahme der Verhandlungen.

Ein Sprecher des bei den Protesten an der Spitze stehenden Berufsverbands SPA erteilte der Militärregierung jedoch eine Absage. Die Demonstranten fordern eine zivile Regierung für den Sudan.

Der Militärrat hatte nach dem Sturz des langjährigen Staatschefs Omar al-Baschir infolge von monatelangen Massenprotesten im April die Führung übernommen. Mit diesem einigte sich die Protestbewegung Mitte Mai grundsätzlich darauf, dass ein gemeinsamer Übergangsrat die Geschicke des Landes in den kommenden drei Jahren lenken soll. Seither herrschte aber Streit darüber, welche Seite dieses Gremium führen soll. (AFP)