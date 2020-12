Bei der Pressekonferenz des Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag in Berlin sprach Lothar Wieler in Hinblick auf die weiter steigenden Coronavirus-Fallzahlen von einer „besorgniserregenden Lage“. Die Situation habe sich binnen einer Woche sogar noch verschlechtert.

Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI zuletzt 23.679 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden, wie aus Zahlen vom Donnerstagmorgen hervorgeht. Wieler warnte, es könne schnell wieder zu einem exponentiellen Wachstum der Neuinfektionen kommen.

Zu den Gründen für den weiteren Anstieg der Corona-Zahlen nannte er eine „gewisse Ermüdung in der Bevölkerung“, außerdem verändere sich das Risiko-Empfinden der Menschen. „Wir sehen, dass die Anzahl der Kontaktbeschränkungen nicht ausreichen.“

Die Kontakte der Bevölkerung müssten um mindestens 60 Prozent reduziert werden, die aktuellen 40 Prozent seien zu wenig. Wenn es nicht mit den bislang getroffenen Maßnahmen gelinge, die Zahlen weiter herunterzubringen, sehe er keine Alternative zu einem harten Lockdown.

Wieler fordert, Lockerungen für Weihnachten zurückzunehmen

Er gehe davon aus, dass bislang weniger als zehn Prozent der Deutschen bereits mit dem Coronavirus infiziert waren. Positiv getestet seien in etwa 1,5 Prozent, aber es gebe natürlich eine Dunkelziffer, weil nicht alle getestet worden seien.

In Hinblick auf die nahenden Weihnachtstage sagte der RKI-Präsident: „Ich kann nur alle Mitmenschen bitten, möglichst an Weihnachten nicht zu reisen und in kleinen Gruppen zu feiern.“ Unabhängig von den getroffenen Maßnahmen einzelner Bundesländer könne er nur an alle appellieren, ihre Kontakte weiter zu reduzieren.

Er wisse, dass die Mehrheit der Menschen in Deutschland dies bereits tue. „Ich kann nur alle ermutigen, das Schicksal selbst in die Hand zu nehmen.“

Zudem machte er deutlich, dass die Lockerungen der Corona-Maßnahmen für Weihnachten zurückgenommen werden sollten. Dies sei ein wichtiger Aspekt in Hinblick auf eine Senkung der Corona-Fallzahlen, sagte er.

Inzidenz bei den über 80-Jährigen steigt weiter

Ute Rexrot, Leiterin des RKI-Lagezentrums, sagte mit Blick auf die 7-Tage-Inzidenz bei den über 80-Jährigen, dass diese immer weiter steige. Sie liege nun bei fast 250 pro 100.000 Einwohner. Man sehe doppelt so viele Ausbrüche in Pflegeeinrichtungen als im Frühjahr.

Im Schnitt seien in Heimen 20 Personen betroffen, erklärte Rexroth. Ein ganz eklatanter Punkt sei hierbei sicher der Personalmangel. Das Virus zirkuliere zunehmend in Risikogruppen und führe vermehrt zu schweren Verläufen und Todesfällen.

Es sei daher in den kommenden Wochen mit mehr Todesfällen zu rechnen. Die gemeldeten 23.679 Neuansteckungen seien ein neuer „trauriger Höchstwert“, sagte Rexroth. Sie sprach weiter von einem „diffusen Infektionsgeschehen“, dessen Eindämmung nur gelinge, wenn alle die Kontakte reduzierten. (Tsp, Agenturen)