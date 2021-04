Am Ende ruft Wolfgang Schäuble noch rein, „es geht alles schief“. Das Abstimmungsverfahren passt sich in das Bild einer Sondersitzung des CDU-Bundesvorstands ein, die es so noch nie gab.

Erst muss geklärt werden, wer abstimmen darf, denn es sind auch Gastmitglieder des Vorstands dabei, dann kommen nicht alle Mails mit den Zugangsdaten zur geheimen Online-Stimmung an.

Zunächst wird der Wunsch nach einer Kreisvorsitzendenkonferenz abgebügelt, nicht noch eine weitere Entscheidungsschleife drehen. Dann kommt nach über sechs Stunden Debatte die K-Frage.

Die nackten Zahlen: 31 Stimmen für Armin Laschet, 9 Stimmen für Markus Söder, 6 Enthaltungen. „77,5 Prozent Zustimmung“ vermeldet das Konrad-Adenauer-Haus. Doch de facto sind es nur 67,4 Prozent, denn die CDU zählt da einfach die Enthaltungen mit als Zustimmung.

Also hat es der mit erstaunlichen Steherqualitäten ausgestattete Laschet doch geschafft, ist der Weg nun nach acht quälenden Machtkampftagen frei? Laschet will der erste Rheinländer seit Konrad Adenauer im Kanzleramt werden. Einer, dessen Wort Gewicht hat, hat kurz vor der Abstimmung eine düstere Prophezeiung gemacht. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier sagte, er glaube nicht, dass das einfach so laufe, dass die Basis die Entscheidung des Vorstands schlucke, da der Bundesvorstand nun einmal dazu legitimiert sei. "Wir müssen uns darauf einstellen, dass das so nicht akzeptiert wird."

Und genau das ist das Problem: Laschet droht ein Pyrrhussieg. Alles kommt auf die nächsten Tage an, was die Bundestagsabgeordneten heute in der Fraktion sagen, was die Basis sagen wird. Entwickelt sich eine Protestwucht, könnte die Entscheidung wackeln. Und CSU-Chef Söder hat nur gesagt, dass er ein klares Votum der CDU-Gremien akzeptieren würde, das ist sehr interpretationsfähig.

Das Söder-"Gespenst" wird bleiben

Und sollte sich Laschet wirklich durchsetzen und der von allen gekürte Kandidat sein: mit jeder schlechten Umfrage, mit jedem Fehler, würde jemand auf Söder zeigen: Hätten wir doch ihn genommen. Dieses Gespenst wird Laschet nicht los.

Er setzt auf das Prinzip Hoffnung, dass er die Leute mit seiner moderierenden, versöhnenden Art überzeugen kann. Zudem hat er gute Drähte zu Grünen wie FDP, was für die Zeit nach der Wahl und das Schmieden von Kompromissen hilfreich sein kann. Zugleich hat saarlands Ministerpräsident Tobias Hans die große Angst vieler in der CDU nach der Nominierung von Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin der Grünen in der Sitzung so formuliert: Ihm sei ein CSU-Kanzler allemal lieber als eine Grünen-Kanzlerin.

Spaltungen zwischen Basis und Spitze

Bisher hat sich in der CDU meist der Apparat durchgesetzt. Und es kann auch sein, dass sich der Wind dreht, Laschets Durchsetzungsstärke gegen Söder den Blick auf ihn verändern wird, er ist ein prinzipientreuer, verlässlicher, mit klarem Kompass ausgestatteter Politiker, der in viele falsche Schubladen gesteckt worden ist. Aber Markus Söder hat es mit seinem Ruf, mal in die Partei richtig hineinzuhorchen, geschafft, eine Lunte zu legen.

Die brannte in immer schnellere Geschwindigkeit ab und drohte am Montagabend die Bombe im Konrad-Adenauer-Haus zur Explosion zu bringen. Plötzlich stellten sich langjährige Weggefährte, etwa Wirtschaftsminister Peter Altmaier, der mit Laschet schon in der schwarz-grünen Pizza-Connection in Bonn dabei war, gegen ihn. Außer in NRW gebe es doch in praktisch allen Landesverbänden und vor allem an der Basis eine Mehrheit für eine Kanzlerkandidatur Söders.

Abfahrt als vom CDU-Vorstand gekürter Kanzlerkandidat: Armin Laschet. Foto: REUTERS

Bauchdemoskopie vs. Parteistrukturen

Doch hier geht es mehr als um Bauchdemoskopie, die Söder vertritt und der die klaren Umfragen für ihn als Entscheidungskriterium ins Feld führt. Die Entscheidung des Vorstands ist in der Sache absolut richtig: Die CDU stellt 15 Landesverbände, die CSU gibt es nur in Bayern, sie hat ein Erstzugriffsrecht. Und wenn gewählte Gremien und Strukturen nichts mehr zählen, dann ist man schnell bei einem Sebastian Kurz, der aus der ÖVP eine Kurz-Partei gemacht hat, die CSU ist bereits stark auf Söder zugeschnitten.

Ein von Basis-Delegierten gewählter Vorstand ist eben kein Hinterzimmer, wie Söder suggeriert - und die Vorstandssitzung am Montagabend war durch die Durchstechereien ohnehin halböffentlich.

Wie lebendig und wichtig parteiinterne Demokratie ist, hat gerade diese CDU-Vorstandssitzung gezeigt. Hart in der Sache, aber im Umgang in der Regel fair, wurde debattiert, wurden all die Argumente gewogen, um einen Weg zu finden, der auch nach Angela Merkel noch das Kanzleramt und die Führung des Landes für die Union sichern kann.

Dennoch hat die Debatte die Lage für Laschet deutlich verschlimmert, offenkundig sind Zweifel an ihm auf breiter Front geworden, Grüne und SPD müssen im Wahlkampf nur die Wortmeldungen dieser Sitzung zitieren.

Und es wird sich immer ein CDU-ler finden, der eine falsche Wahl konstatiert, denn das um den Kandidaten scharen, das nun gefordert wird, hat schon nach der Vorsitzendenwahl nur bedingt geklappt.

Hat eigentlich zugesagt, sich einem CDU-Votum zu fügen: CSU-Chef Markus Söder. Foto: dpa

Laschet konnte nur im Vorstand gewinnen

Laschet konnte nur im Bundesvorstand die K-Frage für sich gewinnen und hat dort deshalb die Entscheidung gesucht. Bei einer Mitgliederbefragung und in der Bundestagsfraktion würde er wohl verlieren. Aber somit fehlt ihm eine hinreichende Legitimation.

Formal braucht er diese nicht, aber formal hilft in dieser Lage nicht weiter. Söder wollte, dass genau dieses Meinungsbild berücksichtigt wird, also auch die Stimmung in Fraktion und Basis mit in den Entscheidungsprozess einfließt, das ist nicht in voller Konsequenz geschehen. Die Alternative war ein Votum für Söder, die Selbstentmachtung der CDU, denn als Kanzler würde Söder erst Recht die größere Schwester vor sich hertreiben, Gremien hin oder her, ihr seinen Willen aufzwingen.

Die schwerste Konsequenz wäre gewesen, dass Laschet als CDU-Vorsitzender hätte zurücktreten können.

Es war also seine einzige Karte, die er spielen konnte. Dennoch liegt auf dieser Operation kein Segen. Nur was, wenn er scheitert und es doch am Ende Söder wird, weil der Druck zu groß ist?

Friedrich Merz arbeitet im Sauerland an seinem Comeback, hat sich für sein Verhalten nach der Niederlage gegen Laschet im Januar, als er als Kompensation das Wirtschaftsministerium wollte, entschuldigt. Er gibt den Teaamplayer, der Laschet als Kanzlerkandidaten unterstützt. Ein Gedankenspiel: Wenn Laschet fällt, könnte im dritten Anlauf der Weg für Merz frei sein, der aller Voraussicht nach auch im nächsten Bundestag sitzen wird.

Doch er und Söder sind bei Alphatiere, das dürfte schlimmer als zwischen Gerhard Schröder und Oskar Lafontaine werden. Daher sollte die CDU genau überlegen, ob es klug ist, sich gerade so zu zerlegen. Jede Wahl ist aktuell riskant, die Folgen auch. Nur Laschet hat sich selbst den Weg verbaut, frühzeitig wie Angela Merkel bei ihrem ersten Anlauf Kanzlerkandidatin zu werden, die Lage zu akzeptieren, nach Nürnberg zu reisen und ganz souverän, Markus Söder bei einem Frühstück die Kandidatur anzudienen.

Sein eigentlicher Kampf: Er muss nun zeigen, dass er kein zum Scheitern Verurteilter ist.