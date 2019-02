Acht Monate nach ihrem ersten Treffen sind US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un am Mittwoch zu einem neuen Gipfel zusammengekommen. In Vietnams Hauptstadt Hanoi begrüßten sie sich zum Auftakt mit einem langen Handschlag.

Trump äußerte zum Auftakt die Erwartung, dass die Gespräche mit Kim "sehr erfolgreich" sein würden, während Kim sich überzeugt zeigte, dass es "dieses Mal" ein zufriedenstellendes Resultat geben werde. Auf die Frage, ob bei den Gesprächen in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi das Ende des Korea-Kriegs verkündet werde, sagte Trump: "Wir werden sehen." Kim zeigte sich zuversichtlich, dass beide Staatsmänner zu einem guten Ergebnis kommen könnten. "Ich werde mein Bestes geben."

Trump und Kim kommen zunächst zu einem 20-minütigen Gespräch unter vier Augen zusammen, anschließend ist ein Abendessen in größeren Kreis mit Beratern und Ministern geplant. Kurz vor seinem Treffen mit Kim kündigt Trump per Twitter an, sie würden sehr hart für ein atomwaffenfreies Korea arbeiten. Dann könne man Nordkorea auch zu einem wirtschaftlichen Kraftzentrum machen. (Tsp, Reuters, dpa)