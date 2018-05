Müller: Wunderbar für Berlin

Fast wie ein großes Familientreffen: Selfies, immer wieder Selfies – und fast zahllose Gruppenbilder. Vor allem die jungen Teilnehmer der Global Solutions Konferenz, die „Young Global Changer“, wollten sich bei feierlichen Eröffnungsempfang am Sonntagabend im Roten Rathaus ablichten lassen mit dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) als Festredner und dem amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler Dennis Snower, Direktor des Institut für Weltwirtschaft in Kiel.

Müller und Snower zeigten sich beide stolz, dass die Konferenz, die an diesem Montag und Dienstag in die „Sacharbeit“ einsteigt, in Berlin stattfindet. „Ein guter Platz“ sei die deutsche Hauptstadt für das Treffen von Experten aus mehr als 100 Ländern. Der Regierende freute sich vor allem über die vielen jungen Menschen, die an der Konferenz teilnehmen. Für ihn sei es „noch nicht selbstverständlich, aber sehr schön“, dass Berlin als Metropole auch zum Standort des internationalen Wissenschaftsaustausches werde. „Das ist wunderbar für die Entwicklung Berlins“, sagte Müller dem Tagesspiegel.



Als „intellektuelles Kraftzentrum“ lobte Snower die Global Solutions Konferenz – und als „Katalysator“ auf dem Weg zur Vorbereitung des nächsten G-20-Gipfels, der im November in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires stattfindet. Brücken sollten gebaut werden – zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, auch zwischen den Religionen, ermunterte der Wirtschaftswissenschaftler. Die Konferenzteilnehmer sollten sich dazu „nicht einfach nur als Beobachter“ fühlen, sagte er, sondern jeder auf seine Weise durch Kooperation die Welt verbessern.