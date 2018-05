Merkel will auch weiter über TTIP reden Der BBC-Moderator Evan Davis will als erster über Handel mit den USA mit der Kanzlerin sprechen. Immerhin hat sie in ihrer Rede den Handel und dessen Wichtigkeit betont. Er will wissen: Wird die EU "zurückschlagen"?



Merkel wäre nicht Merkel, würde sie nicht als erstes sagen: "Es geht hier nicht um Eskalation." Die Welthandelsorganisation sei verantwortlich, diese Streitigkeiten zu schlichten, und an diesem Weg werde man erstmal festhalten. Leider, räumt sie ein, fehle es seit 1984 an einem weiteren gemeinsamen WTO-Abkommen. Das mache die Situation nicht einfacher. Deshalb verhandele die EU ja auch eine Reihe bilateraler Handelsabkommen. Mit TTIP habe man das mit den USA ja auch vorgehabt. Und sie sei auch "bereit, das weiter zu tun".