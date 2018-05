"Kritisiere nie Journalisten!"

... sagt Bashy Qureishy. Sie haben ein fürchterliches Ego. Und sie legen Wert darauf, niemandes Agenda zu folgen. Ich antworte darauf: Ich will nicht, dass Sie meine Geschichte aufschreiben, sondern dass sie keine falsche schreiben. Wenn Sie über die pakistanische Minderheit in Dänemark berichten, sollten sie sich anschauen, wie die lebt und mit ihnen selbst reden. Es stimmt auch nicht, dass Journalisten keine Agenda haben. Wenn 67 Prozent der Berichte, in denen in Dänemarks Medien Minderheiten auftauchen, negativ sind, zeigt das, dass die Medien nicht neutral sind.