Frans Timmermans: Populismus führt zur Tyrannei

Frans Timmermans hat sich in seiner Keynote dafür ausgesprochen, die gesellschaftliche Vielfalt in der EU zu stärken. „Europa ist ein Kontinent der Minderheiten“, sagte der Vize-Präsident der EU-Kommission in seiner Keynote. Diese Minderheiten gelte es zu schützen, wenn Europa zusammenhalten wolle. Grundsätzlich müsse die Weltgemeinschaft zeigen, dass sie die Herausforderungen der gesellschaftlichen Vielfalt meistern könne. Wer den Respekt vor Minderheiten und Andersdenkenden verliere, gefährde die Demokratie. Das geschehe zurzeit in einigen Mitgliedsländern, klagte Timmermans – ohne jedoch einzelne Regierungen beim Namen zu nennen. „Wir haben einige Mitgliedsländer den Eindruck gegeben, dass die EU nur ein gemeinsamer Markt sei.“ Umso wichtiger sei es, dass die EU sich wieder auf ihre ursprünglichen Werte konzentriere. So könne Europa eins bleiben: „das erfolgreichste Friedensprojekt in der Geschichte des Kontinents.“