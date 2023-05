Graichens Rückzug und Habecks Beitrag Rekonstruktion eines Absturzes

Robert Habeck sieht besser aus als noch vor einer Woche. Gerade einmal sieben Tage ist es her, dass Habeck von der Regierungsbank aufgesprungen war, weil ihn eine kritische Rede des CDU-Abgeordneten Tilman Kuban in Aufruhr versetzt hatte. Habeck stellte ihn zur Rede, seine Gesichtsausdrücke sagten mehr als selbst er es in Worte hätte fassen können: Er erschien angespannt, unter Druck.