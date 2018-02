Bei einer Explosion in der mittelenglischen Stadt Leicester sind nach Behördenangaben mindestens vier Menschen schwer verletzt worden. Nach Feuerwehrangaben gab es mehrere Notrufe wegen einer Explosion und eines Brandes. Offenbar sei ein Gebäude eingestürzt. Nähere Angaben konnte eine Sprecherin zunächst nicht machen. Der Rettungsdienst meldete vier Verletzte. Nach Krankenhausangaben schwebten sie in Lebensgefahr.

Die Unglücksursache war zunächst unklar. Anzeichen für einen Terroranschlag gab es am Abend nicht. „Gegenwärtig gibt es keinen Hinweis darauf, dass dies mit Terrorismus zu hat“, sagte ein Polizeisprecher der britischen Nachrichtenagentur PA. Das Krankenhaus von Leicester rief die Bevölkerung auf, sich nur in wirklich dringenden Fällen an seine Unfallabteilung zu wenden, da dort die vier Schwerverletzten behandelt würden. Die Polizei sprach von einem „schweren Vorfall“ und rief die Bevölkerung auf, das betreffende Gebiet nahe der Innenstadt zu meiden.

Im Internet verbreitete Fotos und Videos zeigten ein brennendes Gebäude und Schutt und Trümmer auf der Straße. Graeme Hudson, der fünf Minuten vom Explosionsort entfernt wohnt, berichtete, sein Haus sei durch die Wucht der Explosion erschüttert worden. (afp / dpa)