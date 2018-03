Nach dem Fund eines "verdächtigen Pakets" im britischen Parlament sind zwei Menschen "vorsorglich" ins Krankenhaus eingeliefert worden. Das teilte die Polizei am Montag in London mit. Die britische Premierministerin Theresa May wollte am Nachmittag vor dem Parlament eine Rede zum Giftanschlag auf einen ehemaligen russischen Doppelagenten halten.

Experten seien vor Ort, um den Inhalt des Pakets zu analysieren, hieß es in einer Erklärung von Scotland Yard. Ein Mann und eine Frau seien ins Krankenhaus gebracht worden.

Mays Rede war für 16.30 Uhr (17.30 Uhr MEZ) angesetzt. Vor den Abgeordneten könnte die Premierministerin britischen Medienberichten zufolge eine Verwicklung Russlands in den Vorfall bekannt geben. Der Russe Skripal und seine Tochter waren am 4. März in Salisbury südwestlich von London bewusstlos auf einer Bank aufgefunden worden. Den britischen Strafverfolgungsbehörden zufolge wurden sie Opfer eines Mordversuch mit einem Nervengift. (AFP)