Beim Einsturz eines zweigeschossigen Gebäudes in der mittelenglischen Stadt Leicester sind am Sonntagabend vier Menschen um Leben gekommen. Das berichtete die britische BBC am Montagmorgen unter Berufung auf Polizeiangaben. Nach dem Unglück war zunächst von sechs Verletzten die Rede. Bei zweien wurde der Zustand als „kritisch“ beschrieben.

Nach Berichten der Medien war dem Einsturz eine Explosion vorausgegangen. Augenzeugen berichteten über einen lauten Knall und eine heftige Erschütterung.

Der Feuerwehr zufolge stürzte ein zweigeschossiges Gebäude ein. Das Gebäude sei „wie ein Kartenhaus“ in sich zusammengefallen, berichteten Feuerwehrleute. Die umliegenden Häuser wurden aus Sicherheitsgründen vorübergehend evakuiert. Feuerwehrleute durchsuchten in der Nacht zum Montag die Trümmer, um mögliche Hinweise auf die Ursache des Unglücks zu finden.

Anzeichen für einen Terroranschlag gab es nicht. „Gegenwärtig gibt es keinen Hinweis darauf, dass dies mit Terrorismus zu hat“, sagte ein Polizeisprecher der britischen Nachrichtenagentur PA.

Auf Fotos waren Flammen zu sehen, die aus einer Lücke in einer Reihe von Gebäuden in einer Einkaufsstraße schlugen. Twitter-Nutzer berichteten, im Erdgeschoss habe sich ein kleiner polnischer Supermarkt befunden.

Die Polizei sprach von einem „schweren Vorfall“ und rief die Bevölkerung auf, das betreffende Gebiet nahe der Innenstadt zu meiden. „Alle Rettungskräfte“ seien derzeit im Einsatz, hieß es in einer Mitteilung der Leicestershire Police auf Twitter. (dpa)