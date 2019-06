Ganz falsch ist die Klage nicht: In Dortmund hat der evangelische Kirchentag begonnen, das größte protestantische Laientreffen in Deutschland, fast 120000 Gäste haben sich angesagt, an 200 Orten sind fast 2400 Veranstaltungen geplant – und Vertreter der Freien Demokraten sind Mangelware. Darüber, dass die AfD nicht erwünscht ist, hat es schon Diskussionen gegeben.

Darüber, dass die AfD nicht erwünscht ist, hat es schon Diskussionen gegeben. Nun über die Rolle der FDP – und das ist unseliger. Selbst wenn die, anders als die AfD, nicht offiziell von Podien ausgeschlossen worden ist – „faktisch hat man uns aber ebenfalls nicht eingeladen“, beklagt der kirchenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Stefan Ruppert, der selbst evangelischer Christ ist.

Er mag zwar gebeten worden sein. Aber: Erstens sollen Protestanten mit Spitzenvertretern ihrer Kirche zusammentreffen können. Doch es sollten hochrangige sein. Andere Parteien sind mit Ministerpräsidenten vertreten. Zweitens gehen die Organisatoren selbst davon aus, dass es ein sehr politischer Kirchentag wird. Denn drittens gehören zu den Themen, die diskutiert werden, neben dem Klimaschutz der „neue Konservatismus“, die Digitalisierung und der Feminismus.

Wäre es da nicht ganz interessant prominent zu erfahren, was zu alledem die sagen, die für organisierten Liberalismus stehen? Die FDP ist vielleicht kirchenkritisch – aber nicht radikal. Den Eindruck, zu sehr auf das grün-linke Spektrum zu schauen, hätten die Veranstalter in jedem Fall geschickter vermeiden können.