Seit Freitag liegt das zwölfseitige Sondierungspapier von Grünen, SPD und FDP vor, alle Zeichen stehen auf Ampel. Bislang traten die Sondierer geschlossen und harmonisch auf, nun könnte sich jedoch vor allem wegen der Vergabe eines Postens Streit anbahnen: dem Amt des Bundesfinanzministers.

Führende FDP-Politiker haben sich für ihren Parteichef Christian Lindner als Bundesfinanzminister einer möglichen künftigen Ampel-Koalition ausgesprochen. Der stellvertretende Vorsitzende Wolfgang Kubicki machte am Samstag deutlich, dass er Lindner für den idealen Kandidaten halte.

„Wer Zweifel daran hat, dass das alles gelingt - die Finanzierung der Vorhaben ohne Steuererhöhung und ohne neue Schulden - der muss doch wollen, dass Christian Lindner Finanzminister wird, um zu dokumentieren, dass das funktioniert. Ansonsten hätte die FDP die Torte im Gesicht“, sagte er dem Radiosender NDR-Info.

Diese Ansicht bekräftigte auch Marco Buschmann, der Erste Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion (44): „Ich kann mir niemand besseren für diese Aufgabe vorstellen“, sagte er dem „Spiegel“. „Ich habe in den letzten Wochen und Monaten gesehen, wie gründlich sich Christian Lindner auf diese Aufgabe vorbereitet hat.“ Das habe man auch bei den Verhandlungen gemerkt.

Lindner selbst regierte auf diese Lorbeeren zurückhaltend: Sein enger Vertrauter Buschmann habe sich in dem „Spiegel“-Interview auf Nachfrage „nur freundlich über meine Eignung geäußert“, sagte Lindner der „Bild am Sonntag“. „Wir sprechen noch gar nicht über Ressorts.“ Das betonte auch Wolfgang Kubicki. Es sei bislang weder über die Ressortverteilung noch die Ressortzuschnitte gesprochen worden. Wer die besetzt, solle erst am Schluss der Verhandlungen entschieden werden.

Die Grünen sprechen sich für Robert Habeck auf dem Posten des Bundesfinanzministers aus. Baden-Württembergs Grünen-Finanzminister Danyal Bayaz (38) twitterte, er könne sich niemand besseren in diesem Amt vorstellen, als den ehemaligen Umweltminister von Schleswig-Holstein.

Habeck habe sich „nicht erst seit gestern gründlich auf diese verantwortungsvolle Aufgabe vorbereitet“, heißt es weiter. „Er hat außerdem Erfahrungen als Chef eines Ministeriums gesammelt.“ Wenn es darum geht, die Vereinbarungen eines Koalitionsvertrags verlässlich umzusetzen, den Fokus auf Investitionen zu lenken und im mitunter stürmischen politischen Alltag klar Kurs zu halten, wäre er genau der richtige - nicht nur, weil er von der Küste kommt“, schrieb Bayaz.

Auch der grüne Europaparlamentarier Rasmus Andresen machte sich für Habeck stark. „Wir brauchen einen Finanzminister, der bereit ist ins Klima zu investieren und die soziale Spaltung überwinden will. In der Bundesrepublik und der EU“, schrieb Andresen auf Twitter. „Deshalb sollte Robert Habeck Finanzminister werden.“

Der Generalsekretär der FDP, Volker Wissing, hat einer Debatte darüber, wer der nächste Finanzminister werden soll, eine Absage erteilt. „Ressortfragen stellen sich für uns derzeit überhaupt nicht“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Solche Dinge klären wir am Ende erfolgreicher Koalitionsverhandlungen.“ Zurzeit seien ausschließlich inhaltliche Fragen relevant.

Auch der Grünen-Finanzexperte und Europaabgeordnete Sven Giegold kritisierte gegenüber dem RND Spekulationen über die Vergabe des Postens: „Was soll das?? Wir haben in einem guten Stil miteinander verhandelt. Das könnte man bis zum Ende fortsetzen.“ Posten würden nach demokratischen Mehrheiten und Verhandlungen vergeben und nicht nach Interviews. (Tsp/dpa)