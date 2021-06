Erste Kampfabstimmung über C02-Preis

Über kaum ein Thema wurde in den vergangenen Tagen so kontrovers gestritten wie den CO2-Preis. Er findet sich auch im Grünen-Wahlprogramm wieder. Der Bundesvorstand will ihn bis 2030 auf 60 Euro anheben, doch einem Änderungsantrag von Jakob Blasel, früherem Aktivisten bei Fridays for Future, geht das nicht weit genug. Er will den CO2-Preis bis 2022 auf 80 Euro erhöhen und in den Folgejahren um je 15 Euro erhöhen. Ohne diese Maßnahmen, so Blasel, könne man nicht klimaneutral werden. "Unser Vorschlag orientiert sich an wissenschaftlichen Berechnungen", sagt Blasel in seiner Einbringung.



Robert Habeck antwortet ihm für den Bundesvorstand: "Die Wissenschaft gibt es so wenig wie die Politik", sagt er und warnt vor dem Antrag, dieser bedeute einen CO2-Preis von 140 Euro am Ende der Legislatur. Ein "zu großer Sprung", so Habeck. Damit verliere man das Vertrauen der Bürger. "Dann verlieren wir das Projekt Energiewende und die Mehrheit, die wir dafür brauchen." Nun wird abgestimmt.