Der auch in den eigenen Reihen umstrittene grüne Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer erhält Unterstützung von Baden-Württembergs grünem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann: Die bundesweite Debatte über Palmer sei „überspannt“, sagte Kretschmann dem Tagesspiegel. Eine derart große Aufmerksamkeit für das Tübinger Stadtoberhaupt wäre „nur gerechtfertigt, wenn Palmer groben Unfug oder krasse Provokationen von sich geben würde“. Dies sei aber „mitnichten der Fall“. Palmer sei ein hervorragender Oberbürgermeister, der Tübingen in jeder Hinsicht voranbringe.

Palmer sieht sich wegen scharfer Kritik an der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung sowie an der Funktionsfähigkeit des Bundeslandes Berlin heftigen Vorwürfen aus der eigenen Partei ausgesetzt. Zur Palmers Äußerungen, wonach Berlin ein nicht funktionierender Sektor sei, sagte Kretschmann, er höre von Freunden in Hauptstadt Ähnliches: „Die sagen auch, dass in Berlin vieles nicht funktioniert.“