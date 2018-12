Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat die Deutschen vor einem Rückfall in den Nationalismus gewarnt. Deutschland und Europa erlebten eine Rückkehr nationalistischer Utopien, die er sich nicht hätte vorstellen können, sagte der Grünen-Politiker in einem Interview mit dem Tagesspiegel.

Die Finanzmarktkrise 2008 und die Flüchtlingskrise von 2015 hätten „vielen Leuten Angst gemacht“. Es seien globale Phänomene, die „bei zu vielen Menschen eine Sehnsucht nach der vermeintlich heilen Welt des Nationalstaats“ weckten, der „als Schutzmacht aber eine Illusion“ sei, es gebe „kein Zurück“. Klimawandel, Terrorismus und Fluchtursachen ließen sich national nicht lösen.

Das Jahr 2018 werfe die Frage auf, ob es in Deutschland gelinge, „als Verschiedene in einer Gesellschaft gut zusammen zu leben“ oder „ob wir zur Illusion eines homogenen Volkes zurückkehren, in dem das Fremde keinen Platz hat“. Letzteres könne „nur in der Katastrophe enden“. Miteinander auszukommen, sei die wichtigste Lehre aus dem Jahr zu Ende gehenden Jahr, mahnte Kretschmann: „Ich hoffe, dass der Zusammenhalt 2019 wieder gestärkt wird."

