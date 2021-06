Experten rechnen damit, dass die in Indien erstmals aufgetretene und besonders ansteckende Delta-Variante im Herbst die führende Variante in Deutschland wird. In anderen Ländern hingegen hat die Mutation bereits die Oberhand.

Am ausgeprägtesten ist sie in Großbritannien, wo die Zahl der Neuinfektionen stark steigt. Doch auch in Portugal und Russland ist die Mutante auf dem Vormarsch. Für Freitag meldete die russische Hauptstadt Moskau mit 9056 Neuinfektionen einen neuen Höchstwert.

In der portugiesischen Hauptstadt Lissabon ist die Lage allerdings so angespannt, dass die 2,8 Millionen Bewohner wegen des starken Anstiegs der Fälle am Wochenende die Region nur aus triftigem Grund verlassen dürfen. Zuvor war am Mittwoch in Portugal mit 1350 neuen Ansteckungen innerhalb von 24 Stunden die höchste Fallzahl seit Ende Februar festgestellt worden.

Die meisten der Infektionen hatten sich in der Hauptstadt ereignet. Dort ist bislang erst jeder Fünfte vollständig geimpft. Neben Portugal verzeichnet in der EU derzeit nur noch Spanien einen Anstieg der Neuinfektionen. In Spanien erhöhte sich die Zahl der wöchentlichen Neuansteckungen im Vergleich zur Vorwoche um 21 Prozent, in Portugal lag der Zuwachs sogar bei 38 Prozent. Die 7-Tage-Inzidenz in Portugal liegt bei 60.

Regierungssprecherin Mariana Viera da Silva bezeichnete die Abriegelung als eine zusätzliche präventive Maßnahme, die nicht vorgesehen gewesen sei. Die Regierung habe diese ergriffen, um den Anstieg der Inzidenz im Großraum Lissabon einzudämmen. Auch Vitor Almeida vom Krisenstab der portugiesischen Ärztekammer sagte der „Tagesschau“, dass es sich bei der Abriegelung um eine Vorsichtsmaßnahme handele.

Wegen steigender Corona-Zahlen wird die portugiesische Hauptstadt Lissabon übers Wochenende abgeriegelt. Foto: dpa/Armando Franca

Die Regierung wolle nun vermeiden, dass die Situation auf den Rest des Landes überschwappe. Als problematisch erachtet der Mediziner Almeida vor allem die Vorstädte Lissabons, weil die Menschen dort sehr eng zusammenlebten und nach dem Lockdown ein großes Nachholbedürfnis an sozialen Kontakten hätten.

Dennoch sei die Lage nicht mit der Anfang des Jahres vergleichbar, die Todesraten niedrig. So waren am Donnerstag zwei Menschen in Portugal an dem Coronavirus gestorben. Insgesamt hatten sich in Portugal 862.000 Menschen mit Covid infiziert, 17.057 Menschen sind an oder mit dem Virus gestorben.

Touristen sollten von der Abriegelung kaum betroffen sein

„Der Großraum Lissabon ist wirklich eine Ausnahme in Portugal, die Zahlen nehmen sehr rapide zu. Der Grund ist eindeutig auch die Delta-Variante, die in Lissabon dominant ist“, sagt Vitor Almeida.

Lissabon-Touristen sollten von der Abriegelung kaum betroffen sein: Die relevanten Ausflugsziele, zum Beispiel die Paläste in Sintra in den Bergen oder der Badeort Estoril liegen innerhalb des abgeriegelten Gebietes. Die Metropolregion Lissabon erstreckt sich über eine größere Fläche als das Saarland. Auswärtige dürfen nur in Ausnahmefällen einreisen. Es wird vermutet, dass die Delta-Variante von britischen Touristen ins Land gebracht worden ist.

Portugals Präsident Marcelo Rebelo de Sousa hatte am Wochenende einen möglichen weiteren Lockdown noch vehement abgelehnt. Die Ansteckungsrate allein rechtfertige keine drastischen Einschränkungen, solange die Zahl der Krankenhauseinweisungen weit unter dem Höchststand vom Winter liege, sagte er.

In zahlreichen anderen europäischen Ländern hingegen sinken die Corona-Zahlen weiterhin. Aus diesem Grund streicht die Bundesregierung am Sonntag Griechenland, fast ganz Frankreich, die Schweiz und Belgien von der Liste der Risikogebiete. Das teilte das Robert Koch-Institut am Freitag mit. Wer von dort auf dem Landweg nach Deutschland kommt, muss künftig keinerlei Einreisebeschränkungen wegen Corona mehr beachten. (mit Agenturen)