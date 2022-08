Bundesfinanzminister Christian Lindner plant für die kommenden zwei Jahre ein Entlastungspaket in Höhe von mehr als 14 Milliarden Euro, berichtet das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“. Besonders Vermögende sollen weniger profitieren als andere Bevölkerungsgruppen. Sein Konzept will der FDP-Chef demnach noch in dieser Woche vorstellen.

2023 soll die Steuererleichterung für die Bürger etwa 10,1 Milliarden Euro betragen, heißt es in einer Vorabmeldung des „Spiegel“. Im darauffolgenden Jahr sollen es noch einmal etwa vier Milliarden Euro sein. Dabei plane Lindner nicht nur die Inflationsgewinne des Fiskus an die Bürger zurückzugeben, sondern auch Reformen des Grundfreibetrags und eine Aufstockung des Kindergeldes.

Der Grundfreibetrag soll laut „Spiegel“ im nächsten Jahr von 10.348 Euro auf 10.633 Euro steigen. 2024 kommen dann noch einmal 300 Euro hinzu. Auch der Spitzensteuersatz soll demnach angehoben werden: von derzeit 58.597 Euro auf 61.972 Euro im kommenden Jahr. 2024 soll er demnach bei 63.521 Euro liegen.

Familien sollen 2023 für die ersten beiden Kinder von einer Erhöhung des Kindergeldes profitieren. Es steigt dann um acht Euro auf 227, berichtet der „Spiegel“. Auch für das dritte Kind soll das Kindergeld um zwei Euro auf dann 227 Euro angehoben werden. 2024 sei für die ersten drei Kinder erneut eine Erhöhung um sechs Euro geplant. Das Kindergeld für das vierte Kind bleibe aber vorerst bei 250 Euro.

Reiche Steuerzahler sind von den geplanten Steuerentlastungen teilweise ausgenommen. So wolle Lindner den Reichensteuersatz von derzeit 45 Prozent nicht anpassen, schreibt der „Spiegel“. Laut dem Nachrichtenmagazin sind die Entlastungen bereits in Lindners Haushaltsentwurf für 2023 eingepreist. Bund und Länder sollen sich die Kosten demnach teilen. (Tsp)