Grüne zu pragmatischen Lösungen bereit : CDU fordert „Schulterschluss“ für sinkende Flüchtlingszahlen

Sowohl Habeck als auch Linnemann können sich vorstellen, mit allen Parteien gemeinsam eine Lösung zu finden. Die Zahl an Geflüchteten stieg zuletzt stark an, was Kommunen und Länder belastet.