„Nur Kosten, nicht den Nutzen“ Habecks AKW-Notreserve erlebt den Stresstest

Sogar die ukrainische Regierung hat die Grünen gebeten, die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland länger laufen zu lassen. Hintergrund ist die Furcht, dass sonst die Strompreise noch mehr steigen, die Solidarität mit der Ukraine bröckelt und die Sanktionen gegen Russland in Frage stehen könnten. „Wir zahlen einen hohen Preis, viele Menschen sterben. Wir hoffen, dass unsere Partner diesen Preis sehen und verstehen, und ihrerseits alles tun, was möglich ist“, sagte zuletzt der engste Berater von Präsident Selenskyj, Mychailo Podoljak, dem Tagesspiegel. Das sei auch wichtig, damit Putins Kriegskasse nicht weiter gefüllt werde – dafür braucht es auch weniger Gasverstromung.

