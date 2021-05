In Israel ist offenbar ein sechsjähriger Junge durch eine Rakete aus dem Gazastreifen getötet worden. Das Kind sei am Mittwoch in der südisraelischen Stadt Sderot getroffen und tödlich verletzt worden, teilten Rettungskräfte mit. Die Sanitäter von der Freiwilligenorganisation United Hazalah behandelten nach eigenen Angaben noch vier weitere Verletzte, darunter ein Schwerverletzter.

Zuvor war bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen am Mittwochabend ein weiteres Hochhaus im Stadtzentrum von Gaza zerstört worden. Wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten, wurde das zehnstöckige Al-Scharuk-Haus, in dem sich unter anderem Büros des Fernsehsenders Al-Aksa befanden, zerstört.

Die Hamas erklärte, die Angriffe mit 130 Raketen auf Aschkelon, Netivot und Sderot, wo der Junge getötet worden sein soll, seien die Vergeltung für den Angriff auf das Al-Scharuk-Haus und die Tötung hochrangiger Vertreter der Hamas.

Den Tod mehrerer Hamas-Anführer hatte Israel in der Nacht auf Mittwoch nach heftigem Raketenbeschuss durch militante Palästinenser bekanntgegeben. Die Hamas selber teilte am Mittwoch mit, dass bei den Angriffen der Chef des bewaffneten Arms der Hamas in Gaza, Bassem Issa, und "zahlreiche" weitere ranghohe Militärverantwortliche getötet worden seien.

Das Al-Sharuk-Haus war bereits das dritte große Gebäude, das seit Montag durch israelische Luftangriffe im Gazastreifen zerstört wurde. Am Dienstagabend war bereits ein Hochhaus in Gaza, in dem sich auch mehrere Büros der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas befanden, vollständig eingestürzt.

Iron Dome ist aktiviert, um Raketen über Ashdod abzufangen Foto: Emmanuel Dunand/AFP

„Das ist erst der Anfang - Wir werden ihnen Schläge versetzen, die sie sich niemals erträumt haben“, sagte Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu dazu am Mittwoch in einem Krankenhaus in Cholon. In Israel heulten am Mittwochabend wieder die Sirenen, neben mehreren Städten im Süden des Landes auch in der Großstadt Tel Aviv.

Bei einem Angriff militanter Palästinenser im Gazastreifen wiederum war am Mittwoch auf der israelischen Seite der Grenze ein Soldat getötet worden. Die israelische Armee teilte mit, der 21-Jährige sei durch eine Panzerabwehrrakete getroffen worden. Für den Angriff, bei dem weitere Soldaten verletzt wurden, sei die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas verantwortlich.

[Lesen Sie auch: Wie Fridays for Future sich im Nahost-Konflikt verzetteln]

Nach Angaben des Militärs starben in Israel nun mindestens sechs Menschen durch Raketenbeschuss. Das Gesundheitsministerium in Gaza bezifferte die Zahl der Toten auf mehr als 50.

Der militärische Arm der islamistischen Hamas-Organisation hatte nach eigenen Angaben am Mittwoch 15 Raketen in Richtung der israelischen Wüstenstadt Dimona abgefeuert. Dort befindet sich ein israelischer Atomreaktor, der allerdings als extrem gut geschützt gilt.

Der israelische Atomreaktor steht in der Wüstenstadt Dimona Foto: Thomas Coex/AFP

Am Mittwochnachmittag begannen neue massive Raketenangriffe auf israelische Städte, darunter Beerscheva, Aschkelon und Aschdod. Nach israelischen Angaben haben Palästinenserorganisationen wie die Hamas und der Islamische Dschihad seit Montag mehr als tausend Raketen in Richtung Israel abgefeuert. Viele der Geschosse wurden von der israelischen Raketenabwehr abgefangen, während andere in Wohngebieten einschlugen.

Das ist seit Montag in Israel passiert:

Seit Montagabend kurz nach 18 Uhr beschießen militante Palästinenser im Gazastreifen Israel mit Raketen. Zuvor hatte es in Jerusalem Zusammenstöße zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften gegeben. Auslöser waren Proteste gegen Polizei-Absperrungen in der Altstadt sowie drohende Zwangsräumungen palästinensischer Familien.

Auf den Raketenbeschuss reagierte Israels Armee mit Angriffen auf Ziele im Gazastreifen, vor allem durch die Luftwaffe. Die schwersten Angriff seit dem Gaza-Krieg 2014.

Dabei wurden am Dienstag und in der Nacht zu Mittwoch zwei Hochhäuser im Stadtzentrum von Gaza zerstört , in dem sich auch mehrere Büros der Hamas befanden. Ranghohe Vertreter sollen dabei ums Leben gekommen sein.

, in dem sich auch mehrere Büros der Hamas befanden. Ranghohe Vertreter sollen dabei ums Leben gekommen sein. Die Hamas reagierte am Dienstagabend und feuerte 130 Raketen aus dem Gazastreifen auf Tel Aviv und Zentralisrael ab.

aus dem Gazastreifen auf Tel Aviv und Zentralisrael ab. Nach Angaben der Rettungsorganisation Zaka starb am Dienstagabend eine Frau in der Stadt Rischon Lezion bei einem direkten Einschlag, bei einer zweiten Angriffswelle am frühen Mittwochmorgen wurden dann in Lod bei Tel Aviv eine Frau und ein Kind getötet. In Jehud, ebenfalls im Großraum Tel Aviv, sei ein Haus direkt getroffen worden. Am Mittwoch dann wurde ein israelischer Soldat durch eine Rakete aus dem Gazastreifen getötet .

durch eine Rakete aus dem Gazastreifen . Der internationale Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv wurde wegen der Angriffe zeitweise für Landungen und Abflüge geschlossen. Die Flüge wurden nach Zypern umgeleitet.

Ebenfalls am Mittwoch feuerte die Hamas nach eigenen Angaben 15 Raketen in Richtung der israelischen Wüstenstadt Dimona ab. Dort befindet sich ein israelischer Atomreaktor.

Am Mittwochabend wurde dann bei einem israelischen Luftangriff ein weiteres Hochhaus im Stadtzentrum von Gaza zerstört worden. Dabei handelte es sich um das zehnstöckige Al-Scharuk-Haus, in dem sich unter anderem Büros des Fernsehsenders Al-Aksa befanden.

worden. Dabei handelte es sich um das zehnstöckige Al-Scharuk-Haus, in dem sich unter anderem Büros des Fernsehsenders Al-Aksa befanden. Der Vergeltungsangriff der Hamas folgte sogleich. Sie feuerte erneut 130 Raketen. Ein sechsjähriger Junge wurde nach Angaben von Rettungskräften in Israel offenbar durch eine der Raketen getötet .

wurde nach Angaben von Rettungskräften in Israel offenbar durch eine der Raketen . Insgesamt wurden bisher (Stand Mittwochabend) sieben Menschen in Israel durch Raketenbeschuss getötet. Mehr als tausend Raketen soll die Hamas in Richtung Israel abgefeuert haben.



In den vergangenen Tagen hatte es zunächst vor allem in Jerusalem heftige Zusammenstöße zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften gegeben. Auslöser waren unter anderem Proteste gegen Polizei-Absperrungen in der Altstadt sowie drohende Zwangsräumungen palästinensischer Familien im Viertel Scheich Dscharrah. Zu Gewalt kam es zuletzt auch in arabischen Ortschaften im israelischen Kernland.

Zerstörte Autos in Tel Aviv nach dem Raketenbeschuss durch die Hamas. Foto: ahmad gharabli / AFP

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Die Hamas werde keinen Rückzieher machen, sagte ein Sprecher der militanten Islamisten im Gazastreifen. „Wenn Israel zuschlägt, schlägt der bewaffnete Widerstand zurück.“

Die Bundesregierung verurteilte am Mittwoch die Raketenangriffe der Hamas und mit ihr verbündeter extremistischer Gruppen auf Städte in Israel scharf. „Ihr Ziel ist es, wahllos und willkürlich Menschen zu töten“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. Mehrere Menschen hätten bereits ihr Leben verloren. „Es sind übrigens genau so jüdische wie arabische Bürger des Staates Israel“, sagte er.

Das Hochhaus in Gaza beim Einsturz. Foto: MOHAMMED ABED / AFP

Botschafter Issacharoff : Recht auf Selbstverteidigung ausüben

In den vergangenen Tagen habe Israel mehrere Schritte unternommen, um die Situation zu deeskalieren und die Ruhe an mehreren Fronten wiederherzustellen, sagte Botschafter Jeremy Issacharoff dem Tagesspiegel am Dienstag. Dennoch hätten palästinensische Terrororganisationen Raketen abgefeuert. „Wenn unsere Zivilbevölkerung mit solcher Wucht angegriffen wird, sind wir entschlossen, unser Recht auf Selbstverteidigung resolut auszuüben.“

Der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern hatte sich seit Beginn des muslimischen Fastenmonats Ramadan Mitte April zugespitzt. Inzwischen sind es die heftigsten Auseinandersetzungen seit mehreren Jahren. Der Ramadan geht diese Woche zu Ende.

[Kommentar zum Thema: Der Kampf um jeden Meter Land geht weiter - auch wenn niemand hinschaut]

Eine der zentralen Streitfragen im Nahost-Konflikt ist der Status Jerusalems. Israel beansprucht Jerusalem als „ewige und unteilbare Hauptstadt“ für sich. Die Palästinenser halten am Anspruch auf Ost-Jerusalem als Hauptstadt eines unabhängigen Staates fest.

Mehr zum Thema Palästinenser rebellieren Jerusalem erlebt die gewaltsamsten Ausschreitungen seit Jahren

Seit der gewaltsamen Machtübernahme der Hamas im Gazastreifen 2007 haben sich Israel und die radikale Palästinenserorganisation drei Kriege geliefert. Israel und Ägypten halten das Gebiet unter Blockade und begründen dies mit Sicherheitserwägungen. Etwa zwei Millionen Menschen leben dort - nach Angaben von Hilfsorganisation unter miserablen Bedingungen. Im August 2020 verkündete die Hamas nach Vermittlung Katars eine Waffenruhe. (AFP/dpa)