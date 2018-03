Müssen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron angesichts des Wahlergebnisses in Italien jetzt nicht verstärkt an einem fairen Ausgleich unter den EU-Staaten in der Flüchtlingspolitik arbeiten?



Es liegt nicht an Macron und Merkel. Das muss man klar sehen.



Also müssen Länder wie Ungarn, Tschechien und Polen ihren Widerstand gegen Quoten zur Aufnahme von Flüchtlingen aufgeben?



Ohne eine einheitliche Migrationspolitik wird die Europäische Union zerbrechen. Mir ist schon klar, dass wir Obergrenzen bei der legalen Einwanderung brauchen. Aber bei der Aufnahme von Flüchtlingen muss die Genfer Flüchtlingskonvention weiter gelten. Flüchtlinge brauchen uneingeschränkten Schutz. Und die Flüchtlingskrise der Jahre 2015 und 2016 kann sich wiederholen, wie die derzeitige Entwicklung in Syrien oder in Jemen zeigt. Was nun die Quoten für Flüchtlinge anbelangt, so gilt Folgendes: Auch die Staats- und Regierungschefs, die im kommenden Juni bei einem Gipfel über eine Reform des EU-Asylsystems entscheiden wollen, können sich nicht über die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs hinwegsetzen. Der Europäische Gerichtshof hat ganz klar den Quotenbeschluss der EU-Innenminister aus dem Jahr 2015 bestätigt.



Und was ist, wenn sich Kanzlerin Merkel und Co. beim Gipfel im Juni doch nicht auf ein Quotensystem einigen können?



Ein Beschluss der Staats- und Regierungschefs, der sich hinter dem Prinzip der Einstimmigkeit verschanzt und keine Flüchtlingsquoten vorsieht, wäre ein Staatsstreich gegen europäisches Recht.



Erwarten Sie vor der Europawahl im kommenden Jahr eine Einigung zwischen Kanzlerin Merkel und dem ungarischen Regierungschef Viktor Orban in der Frage des Umgangs mit den Flüchtlingen in der Europäischen Union?



Wenn Merkel dies fertig bringen würde, dann hätte sie den Nobelpreis verdient. Aber ich glaube nicht, dass es zu einer derartigen Einigung kommt. Wie weit die Vorstellungen Ungarns von unseren Werten entfernt sind, zeigt sich nämlich gerade bei den Beratungen in New York, wo die Vereinten Nationen unter der Leitung der UN-Sonderbeauftragten Louise Arbour eine Vereinbarung zur internationalen Migration hinbekommen wollen. Ungarn blockiert dabei eine einheitliche Linie der EU-Staaten.



Kommen wir zur Diskussion um die Zukunft der Euro-Zone. Macron ist mit der Forderung eines Budgets für die Gemeinschaftswährung angetreten. Wird er sich damit durchsetzen können?



Ich glaube, dass sich am Ende eher EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker mit seinem Vorschlag durchsetzen wird, die nötigen Gelder zur Stabilisierung der Euro-Zone im EU-Haushalt zu verankern. Das entspricht auch mehr den Vorstellungen Deutschlands und Luxemburgs.



Welche Erwartungen haben Sie an den künftigen deutschen Finanzminister Olaf Scholz?



Ich bin überzeugt, dass Scholz das Amt des Finanzministers kompetent ausüben wird. Ich glaube, dass er versteht, dass Deutschland nicht gleichgültig gegenüber EU-Staaten sein darf, die nicht Exportweltmeister sind. Ich gehe davon aus, dass Scholz nicht als pedantischer Kassenwart auftreten wird. Ich traue ihm das nötige Fingerspitzengefühl zu, wenn es darum geht, die Euro-Zone zusammenzuhalten. Gleichzeitig weiß Scholz natürlich auch, dass Deutschland in der EU ein Stabilitätsanker bleiben muss – gerade in diesen unruhigen Zeiten.



Freuen Sie sich schon auf die Zusammenarbeit mit Ihrem neuen Kollegen Heiko Maas?



Ich kenne Heiko Maas als Freund seit vielen Jahren, wie es zwischen Saarländern und Luxemburgern üblich ist. Ich habe ihn als kompetenten und unaufgeregten Justizminister erlebt. Ich bin überzeugt, dass er schnell in sein Amt hineinwachsen und ein guter Außenminister sein wird.



Berlin hat eine Erhöhung der EU-Beiträge angekündigt. Wird Luxemburg in der nächsten EU-Haushaltsperiode ebenfalls mehr in die EU-Kasse einzahlen?



Die deutschen Nettozahlungen in die EU-Kasse belaufen sich pro Kopf auf 295 Euro, die Pro-Kopf-Nettozahlungen Luxemburgs liegen bei 580 Euro. Wenn die Prämissen für die künftige EU-Haushaltsperiode erst einmal klar sind, wird sich Luxemburg Mehrausgaben nicht verschließen. Es besteht Handlungsbedarf: Im nächsten EU-Haushalt muss unter anderem mehr Geld für die gemeinsame Verteidigungs- und die Flüchtlingspolitik zur Verfügung stehen als bisher.



Was halten Sie von der Haltung des niederländischen Regierungschefs Mark Rutte, der eine Erhöhung des Beitrags in die EU-Kasse bislang strikt ablehnt?



Die Niederländer sind auch in der Politik sehr calvinistisch geprägt, und das gilt auch für die Finanzfragen. Ich glaube nicht, dass dies das letzte Wort von Rutte ist. Ich kann mich noch gut an das Jahr 2005 erinnern, als Luxemburg die EU-Ratspräsidentschaft innehatte. Damals mussten Jean-Claude Juncker als Premierminister und ich auch eine schwierige Debatte um die EU-Finanzen meistern. Auch damals gab es einen richtigen Kampf mit den Niederlanden ums Geld, und am Ende hat die Regierung in Den Haag doch eingelenkt. Ich kann mir auch in der aktuellen Diskussion um den EU-Etat nicht vorstellen, dass sich ein EU-Gründungsmitglied wie die Niederlande verweigern wird, wenn es darum geht, wichtige Zukunftsaufgaben der EU zu finanzieren.



Aber die Niederlande stehen mit ihrer Haltung in der EU nicht allein.



Die Niederlande haben in dieser Woche gemeinsam mit sieben weiteren nordeuropäischen EU-Staaten ein Ideenpapier verfasst, in dem sehr viel Skepsis gegenüber der EU zutage tritt. Dies ist nicht hilfreich, um die EU voranzubringen. Ich gehe aber nicht davon aus, dass die acht nordeuropäischen Staaten bei der Diskussion um die Zukunft der Gemeinschaft gemeinsam als Block agieren werden.



Das Gespräch führte Albrecht Meier.