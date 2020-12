Im südenglischen Dover ist es zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und wütenden Lkw-Fahrern gekommen, die kurz vor Weihnachten seit Tagen wegen der französischen Grenzblockade zur Eindämmung der neuen Coronavirus-Variante festsitzen. Zahlreiche Fahrer protestierten am Mittwoch in den frühen Morgenstunden mit einem Hupkonzert gegen ihre missliche Situation und zogen in die Straßen rund um den Hafen, um ihrem Ärger Luft zu machen. Dabei kam es auch zu kurzen Handgemengen mit Polizisten.

Trotz der Wiederaufnahme des Reise- und Frachtverkehrs zwischen Großbritannien und Frankreich dürften tausende Fernfahrer Weihnachten fernab ihrer Familie verbringen. Es werde "einige Tage dauern", bis sich der immense Lkw-Stau rund um den Hafen von Dover auflöse, warnte die britische Regierung. Dort sind rund 4000 Laster gestrandet. Der Fähr- und Eisenbahnverkehr lief langsam wieder an - für die Betroffenen ist in der Regel ein negativer Coronatest Voraussetzung.

Es gebe nun "viel zu tun" und das Problem werde nicht "sofort" gelöst sein, sagte Wohnungsbauminister Robert Jenrick dem Sender Sky News zur Lage der Lkw-Fahrer. Hunderte von ihnen stecken auf der Autobahn Richtung Dover fest, weitere auf einem ungenutzten Flughafen. Unter anderem dort sollen sich die Fahrer testen lassen können – der negative Coronatest darf nicht älter als 72 Stunden sein.

Der Hafen von Dover hatte in der Nacht zum Mittwoch wieder geöffnet, nachdem sich Paris und London auf geeinigt hatten. Frankreich hatte wegen der in Großbritannien aufgetauchten neuen Coronavirus-Variante die Grenzen für den Frachtverkehr geschlossen. Das hatte die Befürchtung von Versorgungsengpässen in Großbritannien vor allem bei frischen Gütern geschürt.

Das Verkehrsministerium sprach am Vormittag von mehr als 5000 Fahrzeugen, die sich in der Grafschaft Kent stauten. Der britische Spediteursverband RHA schätzte, dass es sogar bis zu doppelt so viel sein könnten. Das Hauptaugenmerk lag auf dem still gelegten Flugplatz Manston gut 30 Kilometer nördlich von Dover. Allein hierhin wurden etwa 3000 Lastwagen umgeleitet.

Der französische Spediteursverband FNTR beklagte, die Situation der Fernfahrer sei "bei weitem nicht gelöst". Die Lage sei schlimm, es fehle an den nötigen Coronatests, an Lebensmitteln und Informationen, sagte eine Sprecherin AFP. Viele haben zudem keinen Zugang zu Toiletten und Sanitäranlagen. Unterdessen erreichten am Mittwoch die ersten Fähr-Passagiere wieder den Hafen von Calais. Auch die Eurostar-Züge fuhren allmählich wieder. (AFP, dpa, Reuters)