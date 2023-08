Handwerker gesucht Den Grünen fehlen Politiker mit Praxiserfahrung

Für Sebastian Lederer war die Bundestagswahl 2021 gleich in doppelter eine vertane Chance. Als Direktkandidat der Grünen verpasste er es in Konstanz, die Dauerherrschaft der CDU am Bodensee zu beenden. Und auch das Ziel verfehlte er, einer Gruppe mehr Gehör zu verschaffen, die im Bundestag kaum vertreten ist: Handwerker.

„Handwerker-Perspektiven fehlen in der Politik“, konstatiert Lederer, der selbst gelernter Schreiner ist. Tatsächlich droht dem Handwerk eine Repräsentationslücke. 85,7 Prozent der Parlamentarier des aktuellen Bundestags werden zur Gruppe der Akademiker gezählt. Zum Vergleich: der Akademiker-Anteil in der Gesamtbevölkerung liegt nur bei rund 32 Prozent.

Besonders bei den Grünen zeigt sich ein Ungleichgewicht. Nur eine von 118 Bundestagsabgeordneten der Grünen kann eine Handwerks-Ausbildung vorweisen. 5,5 Millionen Beschäftigte und eine Million Betriebe werden lediglich von Tina Winklmann, der sportpolitischen Sprecherin der Grünen-Fraktion, repräsentiert, die als Verfahrensmechanikerin für Kunststoff- und Kautschuktechnik mehr als 20 Jahre bei Siemens im Drei-Schicht-Betrieb gearbeitet hat.

Andere Berufsgruppen sind in der Fraktion dagegen überrepräsentiert. Wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge machen „Angestellte politischer und gesellschaftlicher Organisationen“ mit 43 Abgeordneten 36,4 Prozent der Fraktion aus. Für die Partei ist das doppelt problematisch: Ihr fehlen die praktische Expertise und die Glaubwürdigkeit – zumal die Grünen seit jeher den Ruf einer Akademiker-Partei haben.

Beim Heizungsgesetz gab es große Kritik aus dem Handwerk

„Die Identifizierung mit der Politik wird schwer, wenn einige Berufsgruppen nicht repräsentiert werden“, sagt Sebastian Lederer, der dadurch mittelfristig eine Politikverdrossenheit fürchtet. Die fehlende Repräsentanz würde sich schließlich auch in der politischen Gesetzgebung bemerkbar machen. „Wieso gibt es eine Studienstiftung für Studierende, aber nicht für Auszubildende?“, fragt sich Lederer. Auch Auszubildendenwohnheime gebe es kaum, Studierendenwohnheime hingegen in jeder Universitätsstadt.

Um die Perspektiven des Handwerks stärker bei den Grünen einzubringen, hat Lederer vor drei Jahren die Vereinigung „HandwerksGrün“ gegründet. In einer Partei, die quotierte Rede- und Wahllisten hat und auch ein Vielfaltsstatut verabschiedet hat, dürften Handwerker nicht als bunte Vögel gelten. „Dafür brauchen wir mehr Vernetzung“, sagt Lederer.

Erste Erfolge kann er bereits vorweisen: 2022 wurde ein Kongress in Berlin veranstaltet, an dem auch der Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung, Michael Kellner (Grüne), teilnahm. Und eine Petition, die Mutterschutz auch für Selbstständige forderte, erhielt weit mehr als 100.000 Unterschriften und wurde vom Petitionsausschuss im Bundestag angenommen. Bundesweit rund 50 Mitglieder und 300 Unterstützer hat der unabhängige Verein „HandwerkGrün“, der sich nur über Spenden und Mitgliedsbeiträge finanziert, inzwischen.

Einer davon ist der Fotograf Marcus Ziemke aus Bernau bei Berlin. Während der Pandemie sei ihm klar geworden, dass gerade Selbstständige häufig von der Politik vergessen würden. „Für uns gab es kein Kurzarbeitergeld. Von einem Tag auf den anderen stand man vor einem Einnahmeloch“, erinnert er sich. Tatsächlich sind auch Selbstständige im Bundestag zunehmend unterrepräsentiert: Unter den Abgeordneten im Bundestag unter 40 Jahren – insgesamt 212 Personen – sind nur 1,4 Prozent Selbstständige.

Sebastian Lederer ist Grünen-Mitglied und Schreiner. © Promo/Sophie Tinonchenko

Ziemke ist davon überzeugt, dass mehr praktische Berufserfahrung bei der Gesetzgebung helfen würde. Beim umstrittenen Gebäudeenergiegesetz habe sich das gezeigt. „Es wäre gar nicht möglich gewesen, den ersten Entwurf handwerklich in der vorgegebenen Zeit umzusetzen“, sagt er. Auch bei der kommunalen Wärmeplanung sei es nun wichtig, frühzeitig Experten einzubinden.

Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge, Diplom-Ökonomin, die selbst lange das Heizungsgesetz verhandelt hat, verteidigt das aktuelle Gesetzgebungsverfahren: „Wir haben beim GEG die Perspektive des Handwerks berücksichtigt, etwa bei der Expertenanhörung im Bundestag oder auch schon vorher beim Wärmepumpengipfel von Robert Habeck.“

Doch auch Dröge sieht Handlungsbedarf, um mehr Handwerker, Selbstständige & Co. in den Bundestag zu bringen: „Natürlich hat das Parlament die Breite der Gesellschaft zu repräsentieren, daran müssen alle Fraktionen arbeiten.“