Handy-Tracking von Coronavirus-Infektionsfällen : Bundesjustizministerin sieht einzige Chance in freiwilliger App-Nutzung

In der Verfolgung von Infektionsfällen per App sieht Justizministerin Lambrecht einen tiefen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Sie fordert klare Regeln.