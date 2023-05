Harvard-Historiker Serhii Plokhy „Wir leben jetzt im Kalten Krieg 2.0“

Herr Plokhy, als der russische Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 begann, waren Sie in Wien, wie Sie in Ihrem neuen Buch schreiben, das von Russlands Angriffskrieg handelt. Als Sie in Ihre E-Mails schauten, stand in einer Betreffzeile: „Oh, mein Gott!“ War Ihnen da schon klar, welcher Umbruch bevorstand?

Der Aufmarsch der russischen Truppen löste große Sorgen aus. Ich wurde von Interviewern gefragt, ob die Ukrainer sich wehren würden oder eben nicht. Mit meiner Schwester, die in Saporischschja lebt, beratschlagten wir, wie es weitergehen sollte. Trotzdem haben wir uns noch an den Gedanken geklammert, dass der Krieg nicht ausbrechen wird. Als es dann doch passierte, war es wie ein Schock. Geistig war ich auf diese Situation vorbereitet, emotional nicht. Es ist brutal, es ist kriminell, es ist verrückt.