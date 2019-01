Erinnern Sie sich noch an das Ergebnis der SPD in Bayern bei der Landtagswahl vergangenes Jahr? Katastrophale 9,7 Prozent holten die Sozialdemokraten. Mit verantwortlich: Spitzenkandidatin Natascha Kohnen. Daran, ihr Amt als Landeschefin aufzugeben, denkt sie jetzt aber nicht. Im Gegenteil: Auf dem Landesparteitag, der morgen beginnt, will sich Kohnen sogar zur Wiederwahl stellen.

Ihre innerparteilichen Gegner können es nicht fassen. Der bayerische SPD-Bundestagsabgeordnete Florian Post sagt dem Tagesspiegel: „Eine Person, die das schlechteste Landtagswahlergebnis in der Geschichte der SPD eingefahren hat und trotzdem weitermacht, weil sie ihr Werk offenbar noch nicht vollendet hat, die macht mir Angst.“

Doch Kohnen hat trotzdem gute Chancen auf Erfolg, einen Gegenkandidaten gibt es nämlich nicht. Das ist Erneuerung à la SPD.

Es scheint ihm ein echtes Anliegen zu sein: Schon zweimal hat Hansjörg Müller, einer der vier Parlamentarischen Geschäftsführer der AfD im Bundestag, ein „Klima der Angst“ in seiner Fraktion beklagt. Einmal in einem Brief an seine Chefs Gauland und Weidel. Und dann nochmal im Gespräch mit dem „Focus“. Hintergrund sind mehrere Entlassungen. Vergangenes Jahr war etwa der Fraktionsgeschäftsführer wegen Finanz-Unregelmäßigkeiten gefeuert worden.

In der AfD sind jetzt einige stinksauer auf Müller. „Klima der Angst“ – das sei Unsinn. Müller spiele sich als „Robin Hood der Mitarbeiter“ auf, heißt es. Sein Verhalten sei „fraktionsschädigend“.

Gut möglich, dass er nächste Woche in der Fraktionssitzung seines Amtes enthoben wird. So etwas nennt man dann selbsterfüllende Prophezeiung.

