Was ist wirklich passiert beim Überfall auf den Bremer AfD-Chef Frank Magnitz? Die Darstellung der AfD gerät mehr und mehr ins Wanken. Jetzt hat sich einer der Handwerker, der dem schwer blutenden Magnitz kurz nach der Attacke half, zu Wort gemeldet.

Aus Ärger darüber, wie sich die AfD den Vorfall zu Nutze macht. Der Rohrschlosser mit libanesischen Wurzeln sagte der „Neuen Osnabrücker Zeitung“, er sei erst zu Magnitz gekommen, als die Angreifer schon weg waren.

Ein Kantholz habe er nicht gesehen. Magnitz habe ihn aber noch vor Eintreffen der Polizei gebeten, mit dem Smartphone ein Bild von der Kopfwunde zu machen. Bedankt, so der Mann, habe sich von der AfD keiner bei ihm. Dabei hätte es für Magnitz ohne die Helfer noch schlimmer ausgehen können.

